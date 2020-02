Les gens ne comprennent pas l’importance de Lu Dort

Lorsque Lu Dort est initialement entré dans le rôle de départ, c’était comme un bouchon défensif, remplissant l’espace laissé par Terrance Ferguson quand il a raté un temps prolongé en janvier pour des raisons personnelles.

Ne vous y trompez pas, Dort est un solide défenseur. Il a bien joué contre certains des meilleurs buteurs de la ligue, notamment lorsqu’il a tenu James Harden à une nuit de tir historiquement mauvaise lors de la victoire d’Oklahoma City contre les Rockets le 20 janvier.

Mais Dort est également un talent offensif émergent, marquant un sommet en carrière de 23 lors d’une victoire contre les Kings de Sacramento et c’est l’amélioration constante qui l’a maintenu dans la formation de départ même après le retour de Ferguson.

Chris Paul a déclaré aux journalistes après la victoire d’Oklahoma City sur les Denver Nuggets vendredi soir que Dort fait les petites choses qui passent parfois inaperçues et que “les gens ne comprennent pas” à quel point il est important.

«Je ne peux pas en dire assez sur Lu et sur la façon dont il fait toutes les pièces que personne d’autre ne ferait. Je viens de penser à ce dunk. Même en sortant dans la seconde moitié, le premier jeu que nous avons couru, je lui ai donné un coup de pied dans le coin. Au début de la saison, il aurait pu l’attraper et le passer, mais il a attaqué et a obtenu un seau. Et les gens ne comprennent pas à quel point c’est important, qu’il n’est pas seulement un défenseur. “

Dort a marqué 11 points sur un tir de 4 sur 9 en 22 minutes de jeu.

Il a jeté un dunk qui a mis le banc et la foule à leurs pieds avec 4:44 à jouer dans le match et Oklahoma City avec une avance de 100-92.

Le Thunder devra prendre une décision sur Dort dans un proche avenir. Son contrat bidirectionnel ne lui permet que de passer 45 jours avec Oklahoma City au lieu de l’OKC Blue.

Plus tôt ce mois-ci, Billy Donovan a révélé que Dort ne s’entraînait pas avec l’équipe afin de maximiser son temps avec le Thunder.

