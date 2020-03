Les Giants de New York doivent ajouter du bœuf à l’avant sur les deux lignes en 2020

Les Giants de New York sont entrés en 2019 dans le but d’éviter les difficultés qu’ils ont eues ces dernières années. Alerte spoiler – ils ne l’ont pas fait du tout. Les Giants ont entamé la saison 2-2, mais même après que l’entraîneur-chef Pat Shurmur ait placé Eli Manning au banc d’essai du premier tour Daniel Jones au cours de la semaine 3, l’équipe a perdu neuf matchs de suite. New York a continué à gagner consécutivement contre les humbles Dolphins et Washington, et a finalement terminé 4-12.

Jones avait l’air assez incohérent en tant que recrue, mais cela n’a certainement pas aidé que sa ligne offensive lui ait permis de se faire virer 38 fois en 12 départs. Son porteur de ballon, Saquon Barkley, a été frappé tout au long de la saison et ne se ressemblait pas vraiment derrière cette même ligne.

Sans surprise, Shurmur a été licencié à la fin de la saison. À sa place, les Giants ont engagé Joe Judge, un assistant de longue date des New England Patriots. Il y a beaucoup de trous que New York pourrait combler pendant le libre arbitre et le repêchage, donc Judge ne peut pas perdre de temps à faire bouger les choses.

Giants de New York (4-12), séries éliminatoires manquées

Les Giants ont beaucoup de casquettes et 10 choix de repêchage cette intersaison. Surtout, ils doivent donner la priorité à la protection de Jones lors de sa deuxième année en tant que starter, bien que la ligne défensive puisse également utiliser des renforts.

Avant l’agence gratuite

Tacle offensif: Le plaqueur droit Mike Remmers devant devenir joueur autonome cet intersaison, les Giants ont besoin d’un joueur de ligne talentueux pour le remplacer. Il y a de fortes chances qu’ils abordent cette position au premier tour du repêchage, où les Giants devraient avoir leur choix de plaqués au quatrième rang. Jedrick Wills Jr. de l’Alabama est un candidat évident.

Centre: Le centre de départ Jon Halapio est un agent libre restreint, et même si les Giants le lui offrent, Halapio pourrait ne pas être prêt au début de la saison en raison de sa récupération d’un Achille déchiré. New York pourrait cependant trouver un nouveau centre en agence libre. Ted Karras, qui a joué toute sa carrière pour les Patriots, aurait du sens en raison de sa familiarité avec le juge.

Bord: Les Giants n’ont terminé que 22e de la ligue en sacs la saison dernière. Pour changer cela, ils devraient se tourner vers l’agence libre et le projet. Ils ont l’argent pour signer un grand nom en mars. S’ils prennent un tacle offensif au premier tour, leur choix au deuxième tour pourrait être utilisé sur un autre accélérateur de passes.

Quoi Big Blue View veut plus cette intersaison: Défensivement, les Giants doivent améliorer leur rush de passe. Et nous ne parlons pas progressivement. Ils ont vraiment besoin d’un rusher de passe n ° 1 légitime contre les infractions qui doivent doubler l’équipe. Offensivement, ils doivent aborder les positions de tacle et de centre. – Ed Valentine

Après l’agence gratuite

Les Giants ont fait un très bon travail pour répondre à tous leurs besoins en agence libre, afin qu’ils puissent continuer à répondre à leurs besoins au moment du repêchage.

1. Plaquage offensif: New York a signé l’ancien contrat des Cowboys avec Cameron Flemming pour un contrat d’un an. Bien qu’il n’ait pas été utilisé comme démarreur à temps plein le long de la ligne, il peut potentiellement remplacer Remmers au tacle droit.

2. Centre: Les Giants n’ont pas choisi de centre en agence libre, donc ils prendront probablement part au prochain projet.

3. Bord: Les Giants ont placé l’étiquette de franchise sur Leonard Williams et ont signé deux secondeurs lors de l’agence libre. Il semble que les Giants obtiendront un accélérateur de passes dans le prochain projet, qu’ils pourraient peut-être trouver une meilleure perspective (et moins chère).

Nous reviendrons sur les Colts après le repêchage de la NFL 2020 pour voir comment ils ont corrigé les trous de l’alignement.