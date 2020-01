les grades vétérans des Celtics jusqu’à présent

Les Boston Celtics ont alloué un centime cet été et ont bouleversé la liste de joueurs tout en se remettant bien d’un exode soudain de talent.

Nous ne sommes pas ici pour parler de la constitution d’une liste, cependant – il est temps de voir comment les vétérans qui ont rejoint l’équipe se sont intégrés à ceux qui sont restés, en vérifiant les résultats de chaque attente par rapport aux attentes de la pré-saison.

Le plus important vétéran a été le meneur Kemba Walker, mais le centre Enes Kanter a également eu un rôle important à jouer pour l’équipe.

Peut-être encore plus important, un certain nombre de jeunes joueurs ont commencé à se transformer en joueurs que nous espérions voir, tandis que quelques autres ont pris du retard plus que nous ne l’aurions espéré, car cela a tendance à se produire.

Donc, sans plus tarder, jetons un coup d’œil aux joueurs vétérans que nous avons contrastés avec ceux que nous pensions obtenir, regroupés en sous-groupes arbitraires si fonctionnels parce que c’est ce que vous faites pour ce genre de choses.

