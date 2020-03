Les Grizzlies battent une séquence de défaites avec une grosse victoire samedi soir contre les Lakers

Les Lakers de Los Angeles ont vu une séquence de sept victoires consécutives samedi soir contre les Grizzlies de Memphis alors que Memphis a également mis fin à une séquence de cinq défaites en battant les Lakers de Los Angeles, 105-88.

LeBron James est revenu sur le terrain après avoir raté le match de jeudi, terminant avec 19 points, 10 passes décisives et huit rebonds dans la défaite. Anthony Davis a récolté 15 points, neuf rebonds et quatre aides dans la défaite tandis que les Grizzlies ont obtenu une victoire majeure alors qu’ils tentent de conserver la 8e place lors des éliminatoires de la Conférence Ouest.

Ja Morant a eu un match monstre avec 27 points et 14 passes, tandis que Jonas Valanciunas a une performance encore plus monstrueuse avec 22 points et 10 rebonds. Dillon Brooks, qui a frappé LeBron au visage au 4e quart, a récolté 24 points et cinq rebonds sur neuf des 24 sur le terrain.

Les seuls joueurs hors du banc des Lakers qui ont marqué à deux chiffres étaient Kyle Kuzma (10) et Kentavious Caldwell-Pope (11). Les Lakers se dirigent maintenant vers la Nouvelle-Orléans lundi pour ce qui devrait probablement être un autre affrontement houleux contre Zion Williamson et les Pélicans.

