Les Grizzlies continuent de se renforcer dans leur tentative d’entrer en séries éliminatoires

Jontay Porter, Un attaquant de 20 ans de 2,08 m, est la nouvelle signature de Grizzlies de Memphis Ils veulent mettre toute la viande sur le gril dans leur tentative de récolter ce qui serait un prix mérité pour leur excellente saison. Le Tennessee est huitième et a voulu renforcer son jeu intérieur, alourdi par la blessure de Jarren Jackson Jr, avec cette recrue que deux blessures graves au genou ont empêché d’entrer en NBA avec la projection élevée que tous les analystes ont marquée. Son rôle dans la NCAA a été remarquable, avec 9,9 points et 6,8 rebonds en 2017/2018. Il est le frère de Michael Porter Jr et dans les Grizzlies, il devra se battre pendant quelques minutes avec Dieng et Tolliver.

Jontay Porter, un F / C recrue du Missouri, a signé un accord pluriannuel avec les Grizzlies, a déclaré son agent Mark Bartelstein de @ PrioritySports à ESPN. Porter a soigné deux blessures distinctes au genou, mais a bien progressé et devrait être prêt pour le camp d’entraînement la saison prochaine.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 mars 2020

.