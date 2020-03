Les Grizzlies retrouvent leurs jambes de force blessées

Le pire est passé. Grizzlies de Memphis Il a enduré la persécution de ses persécuteurs dans les matchs où il ne pouvait pas compter Jaren Jackson Jr ni Justise Winslow. Il l’a fait en signant des joueurs pour donner de la profondeur au banc et en faisant preuve d’un grand sacrifice et d’une générosité de la part de tout le personnel. Maintenant, on sait que les deux pourraient retourner sur le terrain la semaine prochaine, donnant cet élan final dont le Tennessee a besoin pour certifier leur qualification pour les séries éliminatoires.

Le @memgrizz a fourni aujourd’hui des mises à jour médicales pour les attaquants Brandon Clarke, Jaren Jackson Jr. et Justise Winslow.

Communiqué de presse ci-dessous. pic.twitter.com/AkeJlUjW1v

– Grizzlies PR (@GrizzliesPR) 9 mars 2020

.