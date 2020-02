Les grizzlis envoient Andre Iguodala à la chaleur à la date limite de négociation de la NBA 2019-2020

Andre Iguodala est un nom qui a été attaché aux Lakers de Los Angeles depuis l’intersaison NBA 2019.

Lorsque Iguodala a été échangé par les Golden State Warriors aux Memphis Grizzlies, on a supposé que ces derniers rachèteraient l’ancien joueur par excellence de la NBA Finals et il était immédiatement lié aux Lakers.

Cependant, les Grizzlies avaient d’autres plans. Ils ont reconnu qu’il y avait un marché pour Iguodala et ont insisté pour qu’ils le traitent et reçoivent des actifs au lieu de le laisser partir pour rien. Leur état d’esprit n’a apparemment pas faibli depuis, mais à l’approche de la date limite du commerce de la NBA 2019-2020, il y avait encore des questions quant à savoir s’ils concluraient ou non un accord.

En fin de compte, les Grizzlies ont pu trouver un accord qui leur plaisait, acceptant d’échanger Iguodala contre le Heat de Miami, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN:

Memphis a accepté un accord pour envoyer Andre Iguodala à Miami, a déclaré une source à ESPN. Iguodala a accepté de négocier et a accepté une prolongation de 30 millions de dollars sur deux ans avec Miami.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 6 février 2020

Les Grizzlies avaient raison d’évaluer la valeur d’Iguodala. Même s’il est dans la dernière partie de sa carrière, il a montré lors des éliminatoires de la NBA 2019 qu’il pouvait encore apporter beaucoup à une équipe ayant des aspirations de championnat. Les Lakers voulant le faire entrer sont parfaitement logiques, mais ils avaient toujours besoin de lui pour être racheté, ce qui n’allait pas être le cas.

Maintenant, rejoignant le Heat, Iguodala fera la différence. Il est toujours un excellent défenseur sur le ballon qui peut garder plusieurs positions tout en offrant une valeur en tant que meneur de jeu et passeur secondaire. Combiné avec son expérience de championnat après avoir participé à cinq finales NBA consécutives et il est évident pourquoi il était si convoité.

Il y a encore d’autres options pour que les Lakers améliorent leur équipe, mais le mince espoir d’atterrir à Iguodala peut enfin être dissipé.