Les guerriers assisteront au service commémoratif de Kobe et Gianna Bryant

L’impact du décès tragique de Kobe Bryant continue de faire des vagues dans la NBA et au-delà. Des joueurs de toute la ligue ont rendu des hommages émotionnels sur le terrain et sur les réseaux sociaux en l’honneur de Bryant.

Des membres des Golden State Warriors, dont Stephen Curry et Draymond Green, ont utilisé les médias sociaux pour partager leurs sentiments sur le décès prématuré de Bryant.

Lors de leur premier match à domicile depuis son décès, les Warriors ont rendu hommage à la légende déchue des Lakers. Pendant le match, Curry portait un maillot Bryant sur la touche.

Le Staples Center organisera un service commémoratif pour Bryant et sa fille Gianna lundi à Los Angeles.

Après la défaite de Golden State contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans dimanche soir, Steve Kerr a parlé aux journalistes du prochain mémorial de Bryant, en disant à Let’s Go Warriors:

Steph et Draymond iront à L.A.pour le service avec Bob. Et le reste du personnel et de l’équipe restera ici et s’entraînera demain. Ce sera une journée difficile pour la NBA, et ce fut quelques semaines difficiles pour tout le monde, et cela ne semble pas réel; ce n’est vraiment pas le cas. C’est juste un rappel constant lorsque vous entendez son nom, lorsque vous le voyez à la télévision – voir les images. C’est juste un rappel constant de ce qui s’est passé, de la tragédie et de la tragédie de sa famille. Nous penserons tous à Vanessa, à sa famille et aux Lakers. Et puis le service demain, comme je l’ai dit: Draymond, Steph et Bob nous y représenteront.

Avec Curry, Green et Myers, Klay Thompson devrait assister au service, selon Conor Letourneau du San Francisco Chronicle.

Les Warriors se rendront dans l’arène à domicile de Bryant en équipe complète le 7 avril lors de leur dernier match contre les Lakers de Los Angeles pour la saison 2019-2020.

