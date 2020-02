Les guerriers auraient écouté les offres de D’Angelo Russell

Les Golden State Warriors, avec le pire record de la ligue, semblent prêts à passer de leur meilleur joueur cette saison afin d’accumuler des actifs pour faire une course l’année prochaine lorsque le corps sain sera de retour.

Avec la date limite du 6 février prochain, le front office écoute les offres du meneur D’Angelo Russell, selon Marc Stein du New York Times.

Russell a signé avec les Warriors cette dernière intersaison pour un contrat de 117 millions de dollars sur quatre ans.

Les Timberwolves du Minnesota semblent être les plus intéressés par son acquisition du meneur. Stein a tweeté que «ce n’est pas un secret que le Minnesota veut vraiment D-Lo.»

Les Timberwolves étaient l’une des équipes qui ont poursuivi Russell le plus durement. Selon Jon Krawczynski, The Athletic’s, leur agent libre a lancé un vol en hélicoptère.

Ils espèrent le faire équipe avec l’un de ses meilleurs amis, la grande star de Karl-Anthony Towns, ce qui garderait Towns heureux et ajouterait un All-Star 2019 avec une moyenne de 23,8 points et 6,3 passes décisives par match.

Beaucoup pensaient que les Warriors attendraient le moment du repêchage pour réfléchir sérieusement au déplacement de D’Angelo Russell, mais des sources disent qu’ils écoutent les emplacements – sans secret, le Minnesota veut vraiment D-Lo. Golden State devrait largement échanger Alec Burks et / ou Glenn Robinson III cette semaine

– Marc Stein (@TheSteinLine) 3 février 2020

Alors que Russell connaît une année productive, il est logique que les Warriors le déplacent. Avec le plafond salarial 2020-2021 légèrement inférieur aux attentes, l’équipe devrait probablement échanger Russell pour éviter une autre année de paiement de la taxe de luxe.

Étant donné que la saison 2019-2020 est une cause perdue pour Golden State, retirer son meilleur joueur de l’équation faciliterait l’obtention d’un premier choix de draft et rédigerait une perspective très espérée pour jouer avec Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green une fois tout le monde est en bonne santé.

Déménager Russell pourrait également les aider à acquérir des actifs moins chers pour de futurs titres. L’offre des Timberwolves peut dépendre du transport qu’ils obtiennent pour Robert Covington, s’ils l’échangent. Selon Stein, le Minnesota espère recevoir deux choix de première ronde en échange de l’un des meilleurs attaquants 3 et D de la ligue.

Avec deux ans restant sur le contrat de Covington, il n’est pas non plus inconcevable que les Warriors essaient de l’inclure dans un contrat avec Russell et de commencer Covington à côté de leurs trois All-Stars la saison prochaine.

Cependant, Covington doit plus de 12 millions de dollars au cours des deux prochaines années, ce qui rendrait plus difficile d’éviter la taxe sur le luxe.

Golden State est également «largement attendu» pour échanger Alec Burks et Glenn Robinson III, selon Stein.

Burks est sur un contrat expirant de 2,3 millions de dollars et affiche une moyenne de 15,8 points, 3,2 passes décisives et 4,7 rebonds, chacun étant un sommet en carrière.

Robinson est également sur un contrat expirant bon marché, dû un peu moins de 1,9 million de dollars. Il est en moyenne de 12,7 points et 4,7 rebonds par match.

Ces deux-là ne récupéreront pas les retours d’étoiles, mais cela aiderait à renforcer le pool d’actifs des Warriors au lieu de les perdre en libre-agence pour rien.

La semaine de la date limite de transaction, ne soyez pas surpris si les Warriors sont des vendeurs.

