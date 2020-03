Les guerriers choisissent Obi Toppin, Pritchard, Perry

Le dernier projet de simulation de l’Athletic est venu avec une torsion: l’analyste Sam Vecenie a utilisé Tankathon pour une loterie de tirage au sort, puis a effectué des sélections en fonction de cet ordre.

Les Golden State Warriors, après avoir chuté à la cinquième place malgré le pire record de la ligue, ont repêché l’avant / centre de Dayton Obi Toppin au premier tour.

Ils ont emmené le meneur de jeu de l’Oregon Payton Pritchard et le centre du Mississippi State Reggie Perry au deuxième tour.

Les trois joueurs sélectionnés par Golden State dans ce projet de simulation ont remporté au moins une part du prix du joueur de l’année de leur conférence, et deux d’entre eux sont finalistes pour le titre de joueur de l’année Naismith.

Obi Toppin

Toppin a récolté en moyenne 20 points, 7,5 rebonds et 2,2 passes décisives avec 1,2 bloc et un vol par match pour mener Dayton à une fiche de 29-2, la meilleure de l’histoire du programme.

Il a tiré au-dessus de 63% depuis le sol et a tiré 39% à partir de 3, mais il convient de noter qu’il n’a tenté que 2,6 tirs en profondeur par match.

Toppin a été nommé Joueur de l’année Atlantic 10 et est finaliste à Naismith.

Vecenie a écrit:

Sa polyvalence en attaque a tout ouvert à Dayton. Sa capacité à exécuter n’importe quelle action – d’un faux transfert de dribble à un lecteur de dribble lui-même, ou un short-roll dans une passe, ou des choses aussi simples qu’un pick-and-pop ou un pick-and-roll – a tout ouvert pour ce qui a fini comme l’offensive n ° 2 de tout le basketball universitaire cette saison.

Et bien qu’il ne soit pas un défenseur d’élite, il est assez bon et a aidé Dayton à maintenir une défense parmi les 40 premiers cette année.

La raison pour laquelle un tel joueur n’est pas dans le top quatre de Vecenie est à cause des points d’interrogation sur son positionnement dans la NBA. À 6 pieds 9 pouces, on ne sait pas dans quelle mesure Toppin serait capable de jouer les cinq en cas de besoin.

Golden State est habitué à de telles files d’attente. De plus, l’équipe souhaite concourir pour un autre titre et Toppin est un joueur qui peut jouer immédiatement. Ce n’est pas un projet.

Vecenie a dit qu’il s’attend à ce que les Warriors échangent «potentiellement» le choix, mais Toppin «correspond le mieux» à l’équipe.

Payton Pritchard

Avec le choix n ° 48, les Warriors ont sélectionné un autre finaliste Naismith Player of the Year à Pritchard.

Le meneur de jeu de 22 ans a été nommé Joueur de l’année Pac-12 sur une poignée de noms qui l’ont dépassé dans ce projet de simulation. En fait, six joueurs Pac-12 ont été sélectionnés au premier tour, dont le plus élevé était le centre de première année de l’USC Onyeka Okongwu au n ° 6.

Pritchard a mené le Pac-12 avec 20,5 points et 5,5 passes décisives. Il a tiré 46,5% du terrain et 41,5% des profondeurs. Son 2,8 points à 3 points par match a été le plus élevé de la conférence.

Mais malgré son saut en tant qu’aîné, Pritchard est projeté par beaucoup comme un meneur de jeu secondaire de la NBA. Les six joueurs Pac-12 pris au premier tour étaient des étudiants de première année, ce qui donne un plus grand potentiel de hausse inexploité.

Vecenie écrit,

Il est un tireur de tir formidable, un bon distributeur et il a plus de tremblements et de tremblements dans son jeu qu’il n’en mérite pour le rebond. Je pense qu’il a un vrai coup à faire en tant que gardien de but de secours, tant qu’il peut continuer à avoir suffisamment de pénétration dans la peinture.

Pritchard, à 6 pieds 2 pouces, se battrait pour la deuxième place de meneur derrière Steph Curry s’il était repêché par Golden State.

Reggie Perry

Au n ° 54, les Warriors ont obtenu un autre joueur qui était productif et a remporté un prix de conférence.

Reggie Perry a été nommé Joueur de l’année Co-SEC de l’AP après avoir récolté en moyenne 17,4 points et 10,1 rebonds, dont 3,1 offensifs, par match cette saison, et a tiré 54% de 2.

Il a été nommé MVP de la Coupe du monde U19 2019 au cours de l’été.

De Vecenie:

Alors pourquoi n’est-il pas plus élevé? Il y a ici une vraie question de traduction pour les équipes NBA. Il est une sorte de tweener. Un peu trop petit pour être un vrai centre à cause de son manque de longueur, et pas assez mobile en défense contre les 4s.

À 6 pieds 10 pouces, l’étudiant en deuxième année doit gagner en rapidité, en force ou les deux pour compenser ce manque de longueur.

Avec la production de Perry qu’il a montrée au collège, Vecenie pense qu’une équipe intelligente pourrait prendre une chance sur lui tard dans le projet et voir des dividendes.

