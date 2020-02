Les guerriers commémoreront Kobe, Gianna et d’autres victimes ce soir contre LAL

Les Golden State Warriors prévoient de commémorer Kobe Bryant, sa fille Gianna ainsi que les autres qui ont perdu la vie dans le tragique accident d’hélicoptère lorsque LeBron et les Lakers de Los Angeles visitent le Chase Center ce soir. Les Warriors n’ont pas joué de match à domicile depuis l’accident survenu le 26 janvier et utiliseront le match de ce soir pour honorer les vies que nous avons perdues ainsi que ce que Kobe signifiait pour la NBA.

Selon Monte Pool de NBC Sports Bay Area, il y aura des t-shirts spéciaux et un hommage vidéo pendant le match samedi. Le Chase Center de San Francisco éclairera également l’extérieur du bâtiment dans le violet et l’or des Bryant Lakers.

Wes Goldberg du Mercury News a partagé une photo des chemises qui resteront sur les sièges de chacun des fans présents. Ces maillots incluent le n ° 8 et le n ° 24 de Kobe ainsi que le n ° 2 de Gianna. Au cours de sa carrière, Bryant a joué en 67 matchs contre les Warriors et en moyenne 27 points, 5,2 rebonds et 4,7 passes décisives. L’entraîneur-chef de Golden State, Steve Kerr, a récemment discuté avec NBC Sports Bay Area de l’héritage de Kobe.

“Michael Jordan l’a apporté tous les soirs, et c’est ce que Kobe a fait”, a déclaré Kerr, un ancien coéquipier des Chicago Bulls en Jordanie selon NBC Sports Bay Area. «Il l’a apporté tous les soirs et n’a jamais enlevé un match. Et a fait des choses surhumaines. Même au niveau NBA, dans une ligue remplie de ces athlètes incroyables, il s’est démarqué. »

