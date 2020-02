Les guerriers échangent D’Angelo Russell aux Timberwolves du Minnesota

Depuis l’arrivée d’Angelo Russell à Golden State, des rumeurs circulent autour de l’ancien All-Star de 23 ans. Le jour de la date limite du commerce NBA, ces rumeurs semblent devenir réalité.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Warriors échangent D’Angelo Russell, Omari Spellman et Jacob Evans III aux Timberwolves du Minnesota contre Andrew Wiggins et une compensation pour le repêchage qui comprend un choix de repêchage protégé parmi les 2021 premiers. Les Warriors seraient en train d’acquérir un choix de deuxième ronde en 2021 dans le package pour Russell, Spellman et Evans III.

Depuis l’agence libre de Russell en 2019, les Timberwolves ont été liés à l’ancien Ohio State Buckeye, autrefois membre de Golden State, les rumeurs du Minnesota et les échanges commerciaux des Warriors ont tourbillonné toute la saison. Maintenant, avec seulement quelques heures avant la date limite des échanges, les Timberwolves ont obtenu leur meneur pour s’apparier avec le centre des étoiles, Karl-Anthony Towns.

Lors de sa première saison avec les Golden State Warriors, Russell était le principal initiateur offensif de Steve Kerr, avec une moyenne de 23,6 points et 6,2 passes décisives par match. Russell a inscrit 10 matchs de 30 points ou plus cette saison, y compris un effort en carrière de 52 points contre sa nouvelle équipe, les Timberwolves du Minnesota.

Avec Russell, les jeunes joueurs, Spellman et Evans III, seront également échangés au Minnesota. Evans III, le premier choix de route des Warriors 2019, n’a pas trouvé de cohérence dans sa jeune carrière en NBA, face à des blessures qui l’ont limité à seulement 52 matchs en deux saisons.

Spellman est venu des Atlanta Hawks pendant l’intersaison et a impressionné dans un rôle limité pour Golden State. Avec les Warriors, Spellman a récolté en moyenne 7,6 points et 4,6 rebonds en 18,1 minutes par match. L’ancien Villanova Wildcat a réussi à étirer la parole pour Golden State, atteignant un sommet en carrière de 39,1% au-delà de l’arc.

Dans l’accord, les Warriors reviennent au premier rang du classement général de 2014 à Wiggins. L’ancien recrue de l’année glissera à côté de Stephen Curry et Klay Thompson une fois que le duo «Splash Brother» sera de retour en bonne santé.

Un jour après avoir échangé Alec Burks et Glenn Robinson III, les Warriors ont ajouté deux autres choix de repêchage dans le package Russell. Le Minnesota envoie son choix de première ronde 2021 et un second tour de 2022, ajoutant à la multitude de choix que Golden State a amassés à partir de la saison commerciale 2020.

Il reste encore du temps avant la date limite de négociation NBA. Cependant, les Warriors ont peu d’actifs à déplacer après avoir échangé six joueurs avant la date limite de jeudi.

