Les guerriers enquêtent sur des accords pour réduire leur salaire et réduire leur facture fiscale

La date limite du commerce NBA approche rapidement, et pour la première fois depuis des années, les Golden State Warriors sont au milieu de toutes les rumeurs. La compétition dans des titres NBA de cinq matchs consécutifs avec une liste qui comprend quatre joueurs de calibre All-Star en bonne santé a laissé le contenu des Warriors dans les délais commerciaux du passé. Cependant, dans la saison 2019-2020, les choses changent.

Les Warriors ont déjà échangé le centre Willie Cauley-Stein contre les Dallas Mavericks en échange d’un choix de deuxième ronde. Maintenant, les rumeurs entourant Golden State se réchauffent.

D’Angelo Russell, un gardien de 23 ans, a été au centre de la plupart des discussions commerciales, avec plusieurs équipes mentionnées comme prétendants potentiels, y compris les New York Knicks et les Minnesota Timberwolves. Pourtant, un accord n’a pas encore abouti.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Warriors “enquêtent sur des accords qui réduisent le salaire et réduisent la facture fiscale – ainsi que ramènent une certaine valeur provisoire”.

Wojnarowski a également déclaré que les Warriors pourraient s’accrocher à Russell dans le délai imparti. Si une équipe ne peut pas atteindre le prix de Golden State, voir Russell aux côtés d’un Stephen Curry en bonne santé serait une option intrigante pour les décideurs de Warriors.

Curry n’a disputé que quatre matchs cette saison, ce qui limite les possibilités pour Russell et le double MVP de construire la chimie. Si la rééducation de Curry de sa main cassée se poursuit comme prévu, il pourrait revenir en mars et lui donner à Russell et à lui environ 20 matchs à jouer avant la fin de la saison.

Si l’expérience en zone arrière de Curry et Russell échoue, Golden State pourrait chercher à modifier sa liste au cours de l’intersaison à la date limite de négociation à venir.

