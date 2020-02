Les guerriers envoient D’Angelo Russell aux Wolves pour Andrew Wiggins, choix – The Athletic

C’est effectivement arrivé. Les Timberwolves du Minnesota recherchent D’Angelo Russell depuis l’été. Ils l’ont courtisé en tant qu’agent libre, puis il leur a brisé le cœur lorsqu’il a accepté de signer et d’échanger avec les Golden State Warriors. Cela a mis un terme à l’idée de faire équipe avec son bon ami Karl-Anthony Towns, qui avait désespérément besoin d’aide l’année dernière au Minnesota.

Mais Gersson Rosas avait toujours les yeux fixés sur l’acquisition de Russell. Beaucoup pensaient que les Warriors trouveraient un moyen de déplacer Russell dans une nouvelle équipe cet été et éventuellement de reconstituer leur profondeur sur la liste au cours du processus. Au lieu de cela, ils ont choqué la plupart du monde en acceptant de l’envoyer chez les Loups avant la date limite de jeudi.

ESPN a rapporté que les Wolves avaient accepté d’envoyer Andrew Wiggins, un choix de premier tour protégé en 2021 parmi les trois premiers et un choix de deuxième tour en 2021. On croyait que les Warriors demandaient plusieurs choix au premier tour et peut-être même des échanges de choix. Quelque chose de similaire à ce que le …

