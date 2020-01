Les guerriers et les 76ers communiquent sur les moyens d’honorer Kobe Bryant

Depuis la mort soudaine de la légende du basket-ball Kobe Bryant dans un accident mortel d’hélicoptère qui a inclus sa fille Gianna et sept autres, il y a eu un raz-de-marée d’émotion qui a déferlé sur la NBA. Les jeux programmés ont présenté des honneurs comme des chants de “Kobe” et des violations de 24 secondes en hommage à la star de la NBA.

Pour les Golden State Warriors, l’équipe n’a pas encore joué de match depuis le décès de Bryant. Cependant, lorsque l’équipe prendra le terrain pour la première fois depuis la tragédie, cela aura lieu dans la ville natale de Bryant.

Mardi, les Warriors entameront un road trip de cinq matchs à Philadelphie contre les 76ers, le premier match à domicile dans la ville natale de Bryant depuis sa mort.

Selon Anthony Slater de The Athletic, les deux équipes ont déjà été en contact concernant les moyens d’honorer Bryant pendant le match.

Hors du terrain, des membres des 76ers et des Warriors ont rendu hommage à Bryant via les réseaux sociaux. Draymond Green, D’Angelo Russell et Stephen Curry ont tous publié des messages concernant la perte de Bryant.

Pour les 76ers, Joel Embiid, Tobias Harris et Ben Simmons ont chacun enregistré leur hommage au natif de Philadelphie. Mardi, les deux équipes auront la chance d’honorer Bryant sur le terrain.

Bryant, un produit du Lower Merion High School de Philadelphie et un grand fan des Philadelphia Eagles, aura à juste titre une présence significative lors de l’inclinaison des Warriors contre les 76ers, mardi.

Après que Golden State aura mis fin à ses cinq matchs sur la route, ils accueilleront l’ancienne équipe de Bryant, les Los Angeles Lakers, lors du premier match des Warriors dans la Bay Area.

.