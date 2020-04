Les guerriers examinent tous les projets de scénarios, y compris une baisse des échanges

Alors que la saison NBA est suspendue, les Golden State Warriors ont tourné leur attention vers le repêchage. Avec un record du bas au classement, les Warriors devraient posséder une sélection de haut niveau pour la première fois depuis des années.

La plupart des équipes avec des choix élevés dans le repêchage traversent généralement une reconstruction, les forçant à utiliser leur premier choix sur un prospect pour relancer leur franchise pour l’avenir. Pourtant, les Warriors sont dans une situation différente.

Bien que les blessures aient fait dérailler les chances de Golden State de revenir en finale de la NBA pour la sixième saison consécutive, le trio de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green est toujours sur la liste pour 2020-2021. Les Warriors pourraient explorer une multitude de directions avec leur choix pour maximiser la course de base de leur championnat.

Le propriétaire de Golden State, Joe Lacob, a rejoint Tim Kawakami de The Athletic sur “The TK Show” pour discuter des plans des Warriors pour le repêchage. Lacob a mentionné que la baisse du projet pourrait être une possibilité.

Via le podcast TK Show:

Nous allons examiner tous les scénarios. Honnêtement, ça a été, regardez – je ne vais pas cacher cela – nous allons examiner la rédaction de quelqu’un à notre position, nous allons regarder, peut-être que nous négocierons, je veux dire que c’est une possibilité. Je ne dis pas que c’est même préféré ou non préféré. Je dis juste que c’est quelque chose que nous allons devoir examiner. Nous allons examiner toutes les options, et nous allons trouver un moyen de faire en sorte que notre équipe soit la meilleure équipe possible pour cette année, mais toujours dans l’optique de construire pour l’avenir.

Sans basket-ball au calendrier jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus, Lacob et le front office des Warriors auront tout le temps nécessaire pour préparer leur navigation dans le repêchage de juin.

