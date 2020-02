Les guerriers ne considèrent pas le tanking

Le gène gagnant n’est pas perdu en un an. C’est ce que Guerriers de l’état d’or, qui, par l’intermédiaire de son propriétaire Joe Lacob, ont communiqué leur revendication de ne pas tanker et de Stephen Curry Rejoignez la dynamique concurrentielle. “Dès qu’il sera prêt à jouer, il le fera et nous essaierons de gagner tous les matchs. Le tanking est une trahison du basket-ball, nous ne sommes pas d’accord avec cela”, a déclaré l’un des personnages clés de la Baie.

Joe Lacob reste positif quant à l’avenir de notre équipe. – # DubNation #Warriors pic.twitter.com/FJC27Wyldm

– Warriors Nation (@WarriorNationCP) 18 février 2020

.