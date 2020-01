Les guerriers n’ont pas gagné un match de prolongation en saison régulière depuis plus de 2 ans

Dans les moments décroissants de la défaite des Warriors jeudi soir contre les Nuggets de Denver, Eric Paschall s’est connecté sur un panier avec environ 16 secondes restantes dans le règlement. Le tir a donné aux Warriors une avance de 113-111, et il semblait que l’équipe de Steve Kerr était sur le point de marquer une victoire majeure contre une équipe de Nuggets épuisée qui jouait sans un certain nombre de ses joueurs de rotation.

Cependant, ce qui semblait être un coup gagnant a fini par ne pas être pertinent, car Nikola Jokic a marqué un panier égalisateur sur la possession qui a suivi et a envoyé le match en prolongation.

Les Nuggets finiraient par l’emporter par un score final de 134-131.

Cette défaite était le 10e consécutif de Golden State et leur 15e lors de leurs 19 derniers matchs. Pour eux, cette saison est une question de développement, donc l’équipe peut s’attendre à un choix de repêchage élevé cet été et, ils l’espèrent, un Stephen Curry et Klay Thompson en bonne santé pour la saison 2020-21.

Pourtant, il était intéressant d’apprendre que la perte des heures supplémentaires de jeudi soir était la neuvième fois consécutive du club que l’équipe tombe en prolongation.

Golden State n’est pas sorti vainqueur d’un match en prolongation depuis le 18 décembre 2017. Ce jour-là, ils ont remporté une victoire de 116-114 contre leur ennemi de division, les Los Angeles Lakers.

Depuis lors, Stephen Curry et la compagnie ont subi des pertes d’heures supplémentaires aux Clippers, Raptors, Trail Blazers, Rockets, Timberwolves (deux fois), Knicks et Spurs. Jeudi soir, ils sont tombés aux mains des Nuggets.

Bien que les statistiques ne soient pas nécessairement pertinentes – les Warriors sont allés 115-49 au cours des deux dernières saisons et ont remporté la couronne de la Conférence de l’Ouest les deux années – c’est intéressant, surtout compte tenu de la domination de l’équipe.

Les victoires ont certainement été difficiles à réaliser cette saison pour l’équipe de Steve Kerr… Mais, apparemment, pas aussi difficiles que les victoires en prolongation au cours des deux dernières années.

.