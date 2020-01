Les guerriers ont ciblé le 1er mars pour le retour de Stephen Curry

Les Golden State Warriors entrent en jeu le 19 janvier, non seulement dans l’espoir que les 49ers de San Francisco fassent une course vers le Super Bowl, mais avec un espoir renouvelé que Stephen Curry reviendra dans la composition de l’équipe dans un proche avenir.

Dimanche matin, Marcus Thompson III de The Athletic a rapporté que les Warriors avaient encerclé la date du 1er mars sur leur calendrier dans l’espoir que Curry revienne contre les Wizards de Washington.

À 10-34, Golden State a le pire record de la ligue et traîne les huitièmes têtes de série Memphis Grizzlies par 11 matchs. Au moment où Curry effectuera son hypothétique retour le 22 mars, le club aura environ 22 matchs à jouer dans sa saison, donc son retour n’est pas susceptible d’aider l’équipe à se qualifier pour les éliminatoires.

Pourtant, selon Thompson, Curry reviendra cette saison. Bien que sujet à changement, il semble que le 1er mars soit la date.

La question n’est pas de savoir si Stephen Curry revient cette saison, mais quand. Et, d’après ce qu’on m’a dit, vous voudrez peut-être effacer votre horaire pour le 1er mars. Les Warriors accueillent les Washington Wizards cette nuit-là.

Ce n’est pas gravé dans la pierre, bien sûr. Plus comme une date cible. Mais attendez-vous à un retour du visage de la franchise avant la saison prochaine.

Pour les Warriors, la nouvelle est la bienvenue. Séries éliminatoires ou non, la première saison de l’équipe au Chase Center de San Francisco n’a pas donné grand-chose à se réjouir. L’émergence de certains des jeunes talents de l’équipe a été une histoire réconfortante, cependant, Golden State joue pour la saison prochaine depuis que Curry est tombé l’année dernière.

Comme le souligne Thompson, le retour de Curry (et son aide potentielle à l’équipe à gagner quelques matchs de plus) pourrait augurer négativement de leur positionnement au repêchage. Plus de victoires égalent moins de balles de ping-pong. Cependant, avec la ligue aplanissant quelque peu les chances des pires équipes de gagner à la loterie, il y a un peu moins d’incitation à aplanir le réservoir. Les pélicans, après tout, n’avaient que 6% de chances de gagner les droits de Zion Williamson, mais ils l’ont fait exactement.

De plus, la saison dernière, chacune des six pires équipes de la ligue est retombée à la loterie. Les Knicks, qui possédaient le pire record de la ligue, se sont retrouvés avec le troisième choix global. Ils étaient la seule des six pires équipes à se retrouver avec un choix plus favorable que le cinquième au classement général.

De plus, ramener Curry lui permettra d’obtenir des répétitions supplémentaires avec D’Angelo Russell. C’est particulièrement important car l’équipe devra prendre des décisions importantes concernant le personnel cet été.

Ce n’est pas une question de savoir si Curry reviendra à la programmation, c’est quand.

Et il semble que ce sera bientôt.

