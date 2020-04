Les guerriers pas haut sur LaMelo Ball et James Wiseman

Bien qu’il y ait encore un long chemin avant le repêchage de la NBA, le buzz commence déjà à circuler autour du choix des Golden State Warriors.

Avec un dossier de 15-50, les Warriors auront une chance de saisir une perspective d’élite au début de la loterie. Cependant, la classe de draft 2020 a encore un peu de mystère.

Avec la fin de la saison de basket-ball universitaire, des noms comme Isaac Okoro, Obi Toppin et Onyeka Okongwu ont atteint le sommet de nombreux tableaux de sélection. Pourtant, deux perspectives ont dominé le début des simulations de projets pendant des mois.

James Wiseman et LaMelo Ball sont considérés par beaucoup comme des prospects de haut calibre, mais les Warriors pourraient penser différemment.

Selon Connor Letourneau du San Francisco Chronicle, les Golden State Warriors “ne sont pas censés être élevés” sur Ball ou Wiseman.

Via le San Francisco Chronicle:

Selon plusieurs sources de la ligue contactées par The Chronicle au cours des derniers jours, les Warriors – contrairement à ce que pourraient suggérer les fausses ébauches – ne sont pas censés être élevés sur deux des trois joueurs mentionnés comme des possibilités au premier choix: l’ancien Le centre de Memphis, James Wiseman, et le meneur de jeu LaMelo Ball, qui a joué pour la dernière fois avec les Illawarra Hawks de l’Australian National Basketball League. Comme l’a dit une source: «Je pense qu’ils ne prendraient qu’un de ces deux s’ils négociaient le projet et les prenaient pour une autre équipe.

Chaque prospect a un ensemble de compétences attrayant qui les digne d’une sélection élevée, mais les deux ont leurs points d’interrogation.

Le mélange de taille et de compétences de jeu de Ball fait de lui un intrigant espoir. Pourtant, il reste préoccupé par sa forme dans Golden State. Au début de sa carrière, le produit de Chino Hills devrait probablement sortir du banc derrière Stephen Curry et Klay Thompson.

Après une série de problèmes d’éligibilité, la carrière de basket-ball de Wiseman a pris fin après trois matchs. Bien que le temps passé par le jeune grand avec les Memphis Tigers ait été impressionnant, il n’y a encore que peu de preuves pour projeter le jeu de Wiseman au niveau suivant.

Le jeu régulier de Marquese Chriss pourrait retirer Golden State de la course aux talents de Wiseman. Bob Myers et Steve Kerr pourraient choisir d’utiliser leur choix sur une aile au lieu d’investir dans la zone avant.

Bien que la spéculation entourant le prochain choix des Warriors ait déjà débuté, le processus de draft n’est que dans les premiers stades. Beaucoup de choses pourraient changer à l’approche de juin.

