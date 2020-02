Les guerriers «passent» d’Angelo Russell au commerce du Minnesota

Alors que l’horloge se rapproche de la date limite de négociation de la NBA jeudi, les rumeurs continuent de bourdonner autour d’un membre des Golden State Warriors. D’Angelo Russell a été au milieu de beaucoup de discussions commerciales depuis le moment où il a atterri avec les Golden State Warriors.

Avec la date limite du commerce au coin de la rue, le bruit reliant Russell à un déménagement s’est réchauffé. Plusieurs équipes comme les New York Knicks ont été connectées à Russell, mais l’équipe qui a ouvert la voie a été les Timberwolves du Minnesota.

Depuis que Russell a frappé une agence libre pendant l’intersaison, les Timberwolves ont été une destination rumeur. Maintenant dans Golden State, les T-Wolves ont essayé de conclure un accord pour amener Russell au Minnesota.

Cependant, selon Shams Charania de The Athletic, les pourparlers entre Golden State et Minnesota concernant un commerce avec Russell ralentissent.

Il reste encore beaucoup de temps à Golden State et au Minnesota pour conclure un échange à un prix convenu. Cependant, si les Warriors décident de garder Russell, cela pourrait leur donner un aperçu de l’avenir.

Russell n’a que 23 ans et n’a pas encore bâti la chimie avec le double joueur le plus utile de Golden State, Stephen Curry. Curry a raté tous les matchs sauf quatre lors de la première saison de Russell avec les Warriors. Le triple champion de la NBA pourrait revenir de sa main cassée en mars, donnant à Russell et Curry environ 20 matchs à jouer en tandem en zone arrière.

Si Russell reste dans Golden State après la date limite du commerce, cela donnera à Steve Kerr et Bob Myers une meilleure vue sur la façon dont l’ancien Buckeye de l’Ohio s’inscrirait dans une équipe de guerriers en bonne santé.

.