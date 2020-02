Les guerriers peuvent sauver Andrew Wiggins, s’il le permet

Andrew Wiggins n’aura pas 25 ans avant la fin du mois et connaît sans doute la meilleure saison statistique de sa carrière. Cela ne veut pas dire grand-chose pour l’ancien premier choix au classement général, qui n’a jamais reniflé une place pour les étoiles ou même reçu un signe de tête du joueur de la semaine.

Wiggins est dans la ligue depuis cinq ans, en six ans. C’est assez long pour avoir une assez bonne idée de ce qu’il est, et surtout, de ce qu’il n’est pas. La meilleure chose que l’on puisse dire de sa carrière à ce jour est qu’il manque rarement des matchs. En dehors de cela, ce sont des tas de chiffres de notation superficiellement voyants et un athlétisme époustouflant qui ne sont pas superbes au microscope.

Il est trop inefficace pour être un meilleur marqueur viable dans une bonne équipe. Il n’est ni un bon rebondeur, ni un solide meneur de jeu (bien que ce domaine de son jeu se soit amélioré cette saison.) Le plus damnable, la réputation de Wiggins en tant que défenseur de l’aile repose entièrement sur l’apparence de la pièce, et seulement à l’occasion comme elle.

En d’autres termes, il n’y a jamais vraiment eu de moment au cours de la carrière de Wiggins où l’on pourrait vraisemblablement dire qu’il est le sauveur de la franchise des Minnesota Timberwolves. Cela ne veut pas dire que les gens n’ont pas essayé de faire valoir cet argument, ce n’est jamais très convaincant.

En tant que personne qui ne s’est jamais renseignée sur la disponibilité de biens immobiliers sur l’île Wiggins, je suis entièrement sceptique quant à la possibilité de réaliser toute l’étendue de son potentiel. Il y a trop de similitudes à dire, Jeff Green, pour que je fasse ce saut.

Cela montre à quel point la valeur des Wiggins est médiocre dans la ligue, que les Wolves ont envoyé un premier tour protégé parmi les trois premiers ainsi qu’un choix de deuxième tour à Golden State en échange de D’Angelo Russell.

Pourtant, je suis intrigué par le métier et je pense que c’est une bonne chance pour Wiggins de revitaliser sa carrière. C’est un pari sur la culture, et les bosses récentes mises à part, les Warriors ont l’un des meilleurs de la ligue. Certainement mieux, en tout cas, que ce que Wiggins avait au Minnesota.

Ce que les Warriors peuvent offrir et ce que Wiggins n’a pas eu pendant son mandat au Minnesota, c’est la stabilité et le but. Steve Kerr sera son cinquième entraîneur en six saisons et opère sous une sécurité d’emploi beaucoup plus élevée que Ryan Saunders ou Sam Mitchell. Alors que Wiggins a frotté sous Tom Thibodeau – et vice-versa – Kerr et le gourou défensif Ron Adams offrent une approche plus douce, mais toujours ferme, qui exige la responsabilité.

Beaucoup d’autres ont noté que les Warriors appréciaient depuis longtemps le potentiel de Wiggins plus que la plupart. Je peux également témoigner de cette notion, après avoir eu une fois une dispute de basket de bonne humeur avec une personne de Golden State à propos de cette même idée. Le véritable test de cette affaire, cependant, réside dans ce que les guerriers envisagent de faire avec lui.

Il n’est pas nécessaire que Wiggins soit une option de score à haute utilisation dans une équipe avec Steph Curry et Klay Thompson lorsque les Splash Brothers sont de retour en pleine santé. Il n’est pas non plus nécessaire de continuer à promouvoir l’idée absurde qu’il s’agit d’un stoppeur d’aile à l’entraînement. (Un petit amour dur de Draymond Green ne serait pas la pire chose à lui faire engager à plein temps à cette fin.)

Steph et Klay ne vont nulle part et Draymond non plus. Avec ce noyau de joueurs donnant le ton sur le terrain et dans les vestiaires, Wiggins n’aura pas à assumer le fardeau du leadership et la responsabilité qui vient d’être le premier choix d’une franchise perpétuellement malheureuse.

En d’autres termes, les Warriors peuvent-ils transformer un joueur plus médiatique que la production et seulement deux ans en un accord supermax absurde en un contributeur volontaire dans une équipe de calibre de championnat? En d’autres termes, Wiggins est-il prêt à faire ce genre de sacrifices?

Ce à quoi cela ressemble sur le terrain est une chose intéressante, et franchement, cause de pessimisme. Wiggins prend encore et rate beaucoup trop de tirs de milieu de gamme, et l’offensive des Warriors s’en délecte. Il n’est pas à peu près l’égal de Harrison Barnes en tant que tireur à 3 points. Son moteur compétitif et son QI ont également été remis en question pendant son séjour avec les Wolves.

Dans ce contexte, le refrain familier de Wiggins se répète: il est toujours jeune, toujours athlétique et toujours durable.

Tout cela dépend vraiment de lui. C’est une opportunité que peu de joueurs ont au cours de leur carrière, d’être bien rémunérés dans une équipe aux aspirations de championnat sans la pression de livrer la marchandise nuit après nuit. C’est une opportunité qu’il serait insensé de gaspiller.