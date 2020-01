Les guerriers pourraient devoir payer une taxe de luxe de 77 millions de dollars avec des projections de plafonnement des salaires

Les projections du plafond salarial de la NBA pourraient avoir des conséquences étouffantes sur les Golden State Warriors.

La ligue a publié jeudi des projections concernant le plafond salarial et la taxe de luxe pour la saison 2020-21, selon Adrian Wojnarowski et Bobby Marks d’ESPN.

Avec un plafond salarial et une taxe de luxe plus bas que prévu, les Warriors pourraient payer un impôt pouvant atteindre 77,5 millions de dollars, soit environ 12 millions de plus que prévu.

Le plafond salarial devrait être de 115 millions de dollars, selon Wojnarowski. Ce serait une augmentation par rapport à la saison 2019-2020, mais pas autant que les 116 millions de dollars précédemment prévus.

La taxe sur le luxe devrait s’élever à 139 millions de dollars, a rapporté Wojnarowski.

En l’état actuel de la liste, la masse salariale des Warriors pour 2020-21 sera de 147,87 millions de dollars, selon Basketball Reference.

Quatre joueurs de la liste des Warriors devraient recevoir plus de 20 millions de dollars: l’extension de Draymond Green commencera à 22 millions de dollars, D’Angelo Russell recevra plus de 28 millions de dollars, Klay Thompson 35 millions de dollars et Stephen Curry 40 millions de dollars.

Les Warriors ajouteront probablement un choix de repêchage élevé au premier tour à la feuille. Un choix parmi les cinq premiers entraînerait un plafonnement de 6,8 millions à 10,73 millions de dollars.

Golden Wojnarowski et Marks ont une exception de 5,9 millions de dollars à utiliser sur un agent libre.

Si les Warriors utilisent l’intégralité de l’exception de niveau intermédiaire pour les contribuables, leur facture de taxe de luxe pourrait varier de 77,5 millions de dollars s’ils obtiennent le choix n ° 1 à 61 millions de dollars s’ils obtiennent le choix n ° 5.

Le moyen le plus simple de se soustraire à la taxe de luxe serait d’échanger Russell. Agent libre très convoité au cours de l’intersaison passée, il lui restera trois ans pour environ 30 millions de dollars par an après cette saison.

Le fait de déplacer son contrat placerait Golden State près de la ligne de luxe, en fonction des autres changements de liste, et leur permettrait de déplacer des contrats gérables pour dégager le reste du chemin si nécessaire.

Mais les Warriors n’ont pas hésité à dépasser la taxe de luxe ces dernières années. Si le front-office estime que l’équipe peut toujours concourir pour un titre lorsque Curry et Thompson reviennent d’une blessure, il peut en payer à nouveau le prix.

USA TODAY Yossi Gozlan, expert en plafonds salariaux de Sports Media Group, a contribué à la recherche dans ce rapport.

