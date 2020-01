Les guerriers prévoient de signer à nouveau Marquese Chriss pour un accord bilatéral

Peut-être plus que beaucoup de gens l’attendaient, Marquese Chriss est devenu un thème assez cohérent pour les Warriors cette saison.

La semaine dernière, Golden State a pris la décision de renoncer à Chriss afin de signer Damion Lee pour un contrat standard avec la NBA, a-t-on appris. Depuis lors, le potentiel de signature de Chriss avec les Warriors a été souvent discuté.

Mardi, Marc Spears de The Undefeated a rapporté que les Warriors feraient exactement cela, car le club, selon lui, prévoit de re-signer Chriss pour un contrat à double sens. La nouvelle n’est pas une surprise, d’autant plus que, peu de temps après sa révocation, Chriss a déclaré officiellement qu’il serait ouvert à un retour aux Warriors.

En règle générale, les équipes de la NBA sont autorisées à transporter 15 joueurs dans le cadre de contrats NBA standard et deux autres joueurs dans le cadre de contrats à double sens, qui stipulent que les joueurs signés partageront le temps entre la NBA et la Ligue G et que leur rémunération sera ajustée en conséquence.

En effet, ce que les Warriors finiront par faire avec Chriss et Lee, c’est échanger leurs contrats, selon lesquels Lee finira par jouer avec un contrat NBA standard tandis que le Chriss nouvellement re-signé jouera avec un accord à double sens. Bien que l’accord de Lee n’ait pas encore été officiellement retravaillé, il devrait l’être.

Le rapport de Spears, il convient de le noter, ne précise pas quand les Warriors signeront Chriss pour l’accord bilatéral, mais il va de soi que la signature est imminente. Golden State entamera un match à domicile de trois matchs quand ils accueilleront Luka Doncic et les Dallas Mavericks mardi soir, et le club était considéré comme ayant un vide au milieu qui avait été laissé après le départ de Chriss.

Dans une tournure assez ironique, le directeur général Bob Myers semble espérer que Chriss pourra aider à combler le vide créé par sa renonciation.

.