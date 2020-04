Les guerriers remportent l’Obi Toppin de Dayton avec le choix n ° 5

Dans le cinquième repêchage simulé de Sam Vecenie, le journaliste de l’Athletic a demandé aux Golden State Warriors de remporter Dayton Big Obi Toppin avec le choix n ° 5.

Vecenie a utilisé Tankathon pour simuler le tirage au sort une fois, puis a rédigé en fonction de ces positions.

Les Warriors se sont retrouvés avec un attaquant / centre dynamique dont les talents offensifs l’ont aidé à remporter le prix du joueur national de l’année en deuxième année.

Les équipes ne savent pas s’il se projette en tant qu’attaquant de puissance ou centre, mais Vecenie a écrit que le fait qu’il soit le 4 ou le 5 n’a pas de conséquence pour les Warriros.

“Pour les Warriors, cela n’aurait pas d’importance. Tout d’abord, ils cherchent à concourir l’année prochaine, donc trouver un joueur poli et compétent qui est déjà productif doit être attrayant. Deuxièmement, il correspond à ce qu’ils veulent faire en tant que passeur altruiste, bon tireur pour un grand homme et coureur de jante athlétique qui peut créer des options autour du panier pour Stephen Curry et Draymond Green en tant que passants. »

Toppin a récolté en moyenne 20 points sur 63,3% des tirs sur le terrain la saison dernière. Il s’est également aventuré en territoire à 3 points, en tentant 2,6 par match et en réalisant 39%. Ce n’est pas suffisant pour proclamer qu’il peut être un tireur de niveau NBA, mais c’est un développement prometteur après seulement qu’il n’a tenté que 0,6 par match en première année.

Il a récupéré 7,5 rebonds et obtenu 2,2 passes décisives par match.

«Sa polyvalence en attaque a tout ouvert à Dayton. Sa capacité à exécuter n’importe quelle action – d’un faux transfert de dribble à un lecteur de dribble lui-même, ou un short-roll dans une passe, ou des choses aussi simples qu’un pick-and-pop ou un pick-and-roll – a tout ouvert pour ce qui s’est terminé comme l’offensive n ° 2 dans tout le basketball universitaire cette saison. »

L’offensive de Toppin était la plus reconnaissable dans le pays pour son trempage.

Il n’était pas seulement un dunker, cependant. Vecenie a écrit que Toppin a touché 76,7% de ses tirs au panier dans des situations non post-up, ce qui était le deuxième meilleur parmi ceux qui ont tenté au moins 100.

En tant que défenseur, Toppin devra s’améliorer pour aider sa future équipe NBA dans toute sa mesure.

«Le souci de la défense est son mouvement latéral et sa flexibilité de la hanche. Ce n’est pas un gars qui reste généralement devant son défenseur. Au contraire, il poursuit et essaie de contester par derrière, pour des résultats mitigés. … Les soucis défensifs lui donnent une plage de tirage légèrement plus large que vous ne le pensez. Réfléchissez davantage au top 10 plutôt qu’aux cinq premiers. »

Si Vecenie a raison de dire que plus de gens de la ligue croient que Toppin est un joueur parmi les 10 premiers et non parmi les 5 premiers, les Warriors pourraient atteindre un smidge. Mais s’ils sont convaincus que c’est le joueur qui peut leur donner de bonnes minutes d’après-saison, pas besoin de s’inquiéter de trop réfléchir à la sélection.

Vecenie a ajouté une note sur la disponibilité du choix des Warriors:

Les dirigeants du Front Office s’attendent à ce que ce choix soit potentiellement sur le marché pour un échange potentiel, compte tenu des options à la disposition des Warriors.

Golden State a également une exception commerciale du commerce d’Andre Iguodala d’une valeur de 17,2 millions de dollars qui peut être utilisée pour aider à égaler le salaire dans un métier.

En ce qui concerne les choix de deuxième ronde, Vecenie a choisi les Warriors pour prendre le centre senior du Kansas Udoka Azubuike et l’attaquant senior de l’Oklahoma Kristian Doolittle.

Udoka Azubuike: 13,7 points, 10,5 rebonds, 2,6 blocs par match.

De Vecenie: «Son manque de mobilité sera exacerbé. Mais il sera toujours un protecteur et un finisseur d’élite si la bonne équipe le prend. Je pense à lui comme je pense à Boban Marjanovic: il sera efficace sur de petites poussées et pourra profiter de rencontres spécifiques. “

Kristian Doolittle: 15,8 points, 8,9 rebonds, 1,3 interceptions par match.

De Vecenie: «Premièrement, il était un stoppeur défensif qui n’était pas assez bon offensivement. Ensuite, il est devenu assez bon en attaque parce qu’il était un coupeur fort qui savait où être. Cette année, il est devenu l’option offensive principale de l’Oklahoma en raison de sa capacité de tir améliorée et de sa capacité accrue à poser le ballon au sol. »

.