Les guerriers rendent hommage à Klay Thompson avant de prendre sa retraite

Avec les Warriors, vous avez actuellement le pire record de la Conférence de l’Ouest de la saison 2019-20; c’est facile à oublier, Golden State a repris la NBA au cours des cinq dernières saisons. Les Warriors ont remporté trois titres et effectué cinq voyages consécutifs en finale de la NBA, mais un record de 9-34, le pire de la ligue, donne l’impression que leur course a eu lieu il y a longtemps.

Cependant, les joueurs qui ont construit la course de Golden State sous une dynastie sont reconnus pour leur succès dans le passé. Plus tôt dans la saison, Draymond Green a retiré son maillot de son collégien alma mater, dans l’État du Michigan.

Green n’est pas le seul membre de la course au championnat de Golden State à voir son maillot enfoncé dans les chevrons de son collège. L’Université d’État de Washington retirera le maillot n ° 1 de Klay Thompson lorsque l’État de l’Oregon arrivera au Beasley Coliseum.

Alors que les Warriors devaient jouer à l’Orlando Magic samedi lors de la cérémonie de retraite du maillot de Thompson, de nombreux membres du contingent Golden State ne pourront pas se rendre à Pullman, en dehors de Stephen Curry.

Les membres des Warriors ont trouvé le temps de féliciter Thompson avant la cérémonie dans un hommage vidéo via les médias sociaux.

Curry, ainsi que ses coéquipiers Green et Zaza Pachulia, ont tous fait l’éloge de l’abandon du maillot de Thompson. L’entraîneur de Thompson, Steve Kerr, et le directeur général des Warriors, Bob Myers, étaient tous deux impliqués dans le message spécial de l’ancien Cougar.

À l’État de Washington, Thompson occupe le troisième rang des points de tous les temps marqués (1756) et a marqué le plus de points en une seule saison au cours de son année junior (733). Le Splash Brother a été nommé première équipe All Pac-10 à deux reprises dans son mandat à Pullman et n’est devenu que le deuxième Cougar à être sélectionné au premier tour du repêchage de la NBA.

Thompson rejoindra Steve Puidokas (n ° 55) comme les deux seuls basketteurs de l’État de Washington à avoir retiré leur numéro de maillot à l’université.

