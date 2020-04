Les guerriers restent à 3 dans le classement NBA Future Power d’ESPN

Malgré une mauvaise saison, les Golden State Warriors sont restés élevés dans le dernier classement de puissance NBA d’ESPN.

Golden State a conservé sa place de numéro 3 dans laquelle il s’est glissé lorsque ESPN a publié la liste à l’automne.

Ces classements tiennent compte de cette saison et des deux suivantes en utilisant une formule à cinq baromètres: alignement et évolution attendue, argent, choix de repêchage, attractivité du marché et management d’équipe.

Les Warriors se sont classés en tête du classement dans ces catégories.

Kevin Pelton et Tim Bontemps d’ESPN ont discuté du classement du podcast de Brian Windhort, The Hoop Collective.

Pour exposer les points positifs des Warriors:

Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green demeurent. Les optimistes croient qu’Andrew Wiggins peut être développé en un meilleur joueur ou utilisé dans le cadre d’un package commercial.

L’exception commerciale de 17 millions de dollars pour Andre Iguodala donne aux Warriors plus d’argent pour faire une autre éclaboussure dans un métier, et le choix de repêchage élevé cette année et le repêchage de Minnesota Timberwolves 2021 peuvent être utilisés sur une recrue ou pour un échange.

Des leaders éprouvés dans la gestion et le coaching sont toujours impliqués dans l’organisation.

Mais le numéro 3 sur la liste semble élevé pour une équipe dans laquelle deux des trois joueurs étoiles ont subi des blessures graves et le troisième a pris du recul par rapport à son apogée. Il y a des points d’interrogation sur Wiggins, où les choix de projet vont atterrir et à quelle profondeur les propriétaires sont prêts à entrer dans la taxe de luxe.

“Il est difficile de justifier que Golden State devance Milwaukee ou même quelques équipes après eux dans cette liste”, a déclaré Bontemps. “C’est un peu difficile pour moi de les voir au même endroit en ce moment jusqu’à ce que nous les voyions réellement prouver qu’ils sont au même niveau.”

Pelton, qui a travaillé sur le classement avec Bobby Marks, était d’accord, bien qu’il ait déclaré que la formule (décrite ici) donnait parfois de mauvais résultats.

“Je suis d’accord avec vous, je pense que le troisième est trop élevé pour les Warriors … Parfois, la formule ne fait que lancer quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à votre sens, mais c’est ainsi que cela fonctionne”, a déclaré Pelton.

Golden State s’est classée quatrième en gestion. Windhorst a déclaré que, bien que ce groupe central ait constitué la dynastie, les deux dernières années ont laissé à désirer.

Les métiers D’Angelo Russell – à la fois pour le recevoir et l’envoyer chez les Timberwolves – n’étaient pas du goût de Windhorst. Bontemps a également mentionné l’échec des mouvements d’exception de niveau intermédiaire au cours de l’ère Kevin Durant, notamment Nick Young et DeMarcus Cousins.

Bontemps a déclaré que les prochaines actions de l’équipe définiront l’avenir, en particulier avec leur choix au repêchage de 2020, le choix des Timberwolves 2021 et Andrew Wiggins.

“Si cela devient un autre joueur vedette sous une forme ou une autre, qu’ils rédigent un gars qui devient une star, ou qu’ils échangent contre une autre star et qu’ils complètent leurs trois Hall of Famers, alors ils vont être dans ce mélange à l’avenir”, il a dit.

«S’ils ne le peuvent pas, je pense qu’il est difficile de les voir à la hauteur de ce classement. Et je pense que quoi qu’il arrive de toute façon avec ça, je pense, va raconter l’histoire. “

C’est là que le front office des Warriors peut faire ses preuves, en particulier avec l’exception commerciale d’Iguodala créant un espace supplémentaire pour un joueur très bien payé.

Avec une baisse potentielle du plafond salarial due à des matchs manqués et à la débâcle Daryl Morey / Chine, davantage d’équipes pourraient chercher à se retirer des contrats dont Golden State pourrait profiter. Autrement dit, s’ils sont prêts à s’engager à dépenser autant d’impôts de luxe, que Bontemps et Windhorst ont tous deux mentionnés.

“Ils ont indiqué qu’ils étaient prêts à utiliser cette exception commerciale d’Iguodala … et à acquérir un joueur avec”, a déclaré Windhorst.

«Ce type de dépenses les pousserait dans une situation fiscale de luxe profonde. Ils sont réputés pour être l’équipe la plus riche en ce moment, mais je n’en suis pas sûr, je dois être convaincu que cela va se produire. “

