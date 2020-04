Les guerriers sélectionnent Anthony Edwards au sommet du dernier projet de simulation d’ESPN

Par Tommy Call III |

il y a 2 heures

Avec le pire record de la ligue avec 17 matchs à disputer au calendrier, les Golden State Warriors devraient posséder une sélection précoce du repêchage de la NBA 2020 pour la première fois depuis des années. Bien qu’il n’y ait pas de meilleure perspective globale, Golden State aura la chance d’attraper un joueur très vanté dans le repêchage de juin.

Alors que l’ardoise NBA est en attente jusqu’à nouvel ordre, la simulation de saison de repêchage a décollé plus tôt que prévu. Avec de nouvelles vagues de simulations, un membre de la classe de repêchage 2020 devient un choix populaire pour les Golden State Warriors.

Selon une autre projection, le géorgien Anthony Edwards a dessiné avec les Golden State Warriors avec le premier choix en 2020. Dans le dernier projet de simulation d’ESPN, Jonathan Givony et Mike Schmitz ont tapé sur la première recrue de la Géorgie pour apporter une “infraction instantanée” à Golden State en haut du repêchage. .

Via ESPN:

Edwards ajouterait une attaque instantanée à un noyau déjà très puissant avec sa capacité à descendre et à se lever de n’importe où sur le sol. Les alignements de petites balles mettant en vedette Stephen Curry, Edwards, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green offriraient un mélange intrigant de compétences et de rebond, tandis qu’Edwards a également l’avantage à long terme de devenir le visage de la franchise sur toute la ligne.

Au cours de sa seule saison à Athènes, Edwards a explosé sur la scène de la Conférence du Sud-Est avec 19,1 points, 5,2 rebonds et 2,8 passes décisives par match. L’étudiant de première année a tiré 40,1% du terrain et 29,4% de l’extérieur de l’arc tout en enregistrant sept matchs avec 25 points ou plus pour les Bulldogs.

Bien qu’il soit encore tôt dans le processus de rédaction, Edwards devient un favori pour entendre son nom appelé en premier dans le projet de juin.

