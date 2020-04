Les guerriers sélectionnent Anthony Edwards avec le premier choix dans la maquette de Rookie Wire

Avec une simulation de saison en cours, un mélange de James Wiseman, LaMelo Ball et Obi Toppin se profile près du sommet de toutes les projections. Cependant, un nom devient un choix populaire pour les Golden State Warriors.

Après avoir totalisé 19,1 points, 5,3 rebonds et 2,8 passes décisives par match au cours de sa saison de première année à Athènes, Anthony Edwards ressemble à une serrure de loterie précoce dans le repêchage de juin.

Dans le dernier repêchage simulé de Bryan Kalbrosky pour le Rookie Wire de USA Today, les Warriors font appel au féroce garde combo de la Géorgie avec le premier choix global. Selon Kalbrosky, les Warriors débarquent une perspective remplie d’une puissance potentielle d’étoiles.

Via Rookie Wire:

Les Warriors, évidemment, n’ont guère besoin d’un joueur qui a besoin du ballon dans ses mains aussi souvent qu’Anthony Edwards. Mais le étudiant de première année de la SEC a sans doute le pouvoir le plus vedette de quiconque dans cette classe de draft. Edwards a enregistré une moyenne de 21,8 points par match en février et constitue un moment fort en transition. Edwards pourrait éventuellement être échangé, ce qui permettrait à Golden State de collecter un autre atout tout en sélectionnant un joueur (peut-être Obi Toppin ou Deni Avdija) qui correspond mieux au noyau des guerriers.

Avec une paire de choix au deuxième tour, Kalbrosky projette les Warriors d’attraper le meneur du Michigan State Cassius Winston et l’aile de Syracuse Elijah Hughes.

Si Edwards reste fidèle aux Warriors, l’explosif de 6 pieds 5 pouces et 18 ans donnerait immédiatement un coup de fouet à l’attaque de Steve Kerr. Le natif d’Atlanta peut créer avec le ballon de basket dans ses mains tout en étant une menace de le laisser voler au-delà de l’arc.

Avec Stephen Curry et Klay Thompson sur le périmètre, Edwards aura l’occasion d’attaquer le panier en descente tôt et souvent dans sa carrière. Lorsque les Splash Brothers sont sortis du sol, le produit Bulldog aurait la chance de jouer un personnage clé dans la jeune attaque des Warriors aux côtés d’Eric Paschall et de Marquese Chriss.

Bien qu’il soit encore tôt dans le processus de pré-repêchage, Edwards est en train de devenir le premier candidat au repêchage pour aider Golden State à revenir dans les séries éliminatoires de la saison 2020-21.

