Les guerriers seront sans deux partants contre Orlando Magic

Alors que les Warriors progressent au cours de leur plus longue séquence de défaites de la saison NBA 2019-2020, les choses ne deviennent pas plus faciles à Golden State. Des morceaux de base comme Stephen Curry, Klay Thompson et Kevon Looney ont tous raté près de 30 matchs cette saison. Cela ne s’arrête pas là, car les hits reviennent à la rotation Golden State.

Jacob Evans III a récemment adhéré au protocole contre les commotions cérébrales de la NBA après un coup au visage contre les Dallas Mavericks, et maintenant, deux autres membres de Golden State ont été exclus contre l’Orlando Magic.

Draymond Green et Glenn Robinson III manqueront tous deux la bataille contre le Magic en raison de blessures alors que leur équipe tentera de briser une séquence de défaites.

Green a raté neuf matchs cette saison avec une blessure au talon et au pied; il va maintenant devoir rater son dixième match en raison d’une entorse au doigt. Selon l’entraîneur des Golden State Warriors Steve Kerr, Green a subi une entorse au doigt jeudi contre les Denver Nuggets.

Green rejoindra le contingent des Warriors sur le banc avec Robinson III, qui souffre d’une entorse de la cheville. Robinson III connaît une saison en petits groupes à Golden State, sa meilleure capacité étant la disponibilité pendant la saison 2019-20.

Robinson III a commencé chaque match pour Golden State sauf une fois cette saison et a profité de son opportunité. Le produit Michigan Wolverine est en moyenne de 12,3 points et 4,8 rebonds par match, doublant tous les deux sa moyenne de carrière.

Réduisant le coup de perdre deux partants, les Warriors ont choisi de faire appel à Ky Bowman, un garde à contrat à double sens. Bowman approche de la fin de sa limite de 45 jours en NBA pour son contrat à deux voies, mais avec les Warriors face à tant de blessures, ils n’ont pas d’autre choix que de jouer la garde.

Sans Robinson III et Green, Kerr devra s’appuyer fortement sur D’Angelo Russell pour marquer, et Omari Spellman à l’intérieur. Avec l’équipe manquant à la fois Looney et Green, Marquese Chriss, qui a récemment rejoint l’équipe avec un contrat à double sens, pourrait obtenir un rôle accru.

