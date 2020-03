Les guerriers signent Dragan Bender pour un deuxième contrat de 10 jours

Le jour où le superstar des Golden State Warriors, Steph Curry, est sur le point de revenir (et contre les champions en titre de la NBA, pas moins), Adrian Wojnarowski d’ESPN a annoncé que l’attaquant Dragan Bender signera un deuxième contrat de 10 jours avec le club.

Bender, le quatrième choix du repêchage de la NBA 2016, a disputé six matchs avec Golden State (avec trois départs) depuis la signature de son contrat initial de 10 jours. Le Sensation croate de 7’0 ”a enregistré des moyennes de 7,5 points, 6,3 rebonds, 1,8 passes décisives, 0,7 bloc et 0,7 interceptions en 23,3 minutes par match, ce qui montre qu’il peut influer sur le jeu de plusieurs façons dans son temps avec les Warriors.

Il ne tire que 36,7% du terrain et 29,2% de la gamme de 3 points, mais a tiré au moins 40% du plus profond de trois de ses six matchs avec les Dubs.

Plus tôt cette semaine, l’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, a déclaré qu’il “aimerait” que Bender obtienne un autre contrat de 10 jours et il est clair que le directeur général des Warriors, Bob Myers, a pris garde. C’est le dernier contrat de 10 jours que Bender peut signer avec Golden State, et ils devront le signer pour le reste de la saison ou au-delà, donc l’attaquant polyvalent devra peut-être apporter son A-game pour le la semaine prochaine et demie s’il veut rester dans la Bay Area.

Gagner le deuxième contrat de 10 jours est certainement un signe positif qu’il a une bonne chance d’y arriver.

.