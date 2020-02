Les guerriers signent un ancien contrat de 10 jours avec Dragan Bender

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Golden State Warriors signent dimanche un ancien contrat de 10 jours avec Dragan Bender. Bender, un attaquant de 7 pieds 0 qui a été repêché par les Phoenix Suns en 2016, ne s’est qualifié que pour sept matchs cette saison après avoir été annulé par les Milwaukee Bucks le 10 février.

Bender a passé la majeure partie de la saison 2019-2020 avec le Wisconsin Herd de la NBA G League, filiale de la Bucks’s G League. Là, le joueur de 22 ans a en moyenne 20,5 points, 8,9 rebonds, 2,2 passes décisives et 1,7 bloc par match tout en tirant à 50,5% sur le terrain, 38,4% sur trois (sur 5,6 tentatives par match) et 79,4% sur la ligne des lancers francs. .

Il a en moyenne 5,2 points, 3,7 rebonds, 1,2 rebonds et 0,6 bloc par match pour sa carrière, avec des pourcentages de tir de 39,6% sur le terrain, 32,3% de trois et 64,7% de la bande de charité.

Avec sa longueur et sa touche de tir à l’intérieur et à l’extérieur, Bender s’adaptera à la zone avant des Warriors, celle qui a déjà trouvé quelques joueurs d’Eric Paschall et Marquese Chriss qui semblent faire partie de la rotation de Golden State la prochaine fois saison. Lorsque Kevon Looney revient en pleine santé, ces trois piliers, plus Draymond Green, forment la rotation principale de la zone avant.

Bender, s’il travaille, pourrait être une sauvegarde pour Andrew Wiggins récemment acquis à une petite profondeur avant ou juste solide.

Vous pouvez regarder certains des faits saillants les plus récents de Bender ici, et imaginer son ajustement par vous-même:

