Les guerriers Stephen Curry parlent du décès de la légende de la NBA Kobe Bryant

Cela fait quelques jours depuis qu’un accident d’hélicoptère mortel a coûté la vie à Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes, mais la nouvelle continue de se propager dans le monde de la NBA.

Quelques jours après la mort tragique de Bryant, les joueurs et les équipes ont fait tout leur possible pour honorer son héritage. Plusieurs joueurs des Warriors se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leurs réflexions sur le décès de Bryant. Draymond Green, D’Angelo Russell et Stephen Curry ont tous publié des messages émotionnels réagissant à la mort soudaine de Bryant.

Lors du premier match des Warriors depuis la perte de Bryant, les 76ers et Golden State ont rendu hommage en commençant le match avec une violation de huit et 24 secondes. Contre les Warriors, centre des 76ers, Joel Embiid portait le n ° 24 de Bryant au lieu du n ° 21.

Après le match des Warriors dans la ville natale de Bryant, Philadelphie, swingman, Alec Burks a changé son maillot n ° 8 en n ° 20 par rapport à Bryant.

Au cours de la confrontation des Warriors avec les Boston Celtics, Curry a eu une interview sur le terrain avec le reporter de TNT, Allie LaForce, et a été interrogé sur Bryant. Avant d’aller au basket, Curry a parlé de Bryant, le père.

Il n’y a pas grand-chose que vous puissiez dire sur la signification de Kobe sur et hors du sol – Ensuite, vous voyez le flux de vidéos et la façon dont il a embrassé ses enfants chaque fois qu’il le pouvait, la façon dont il a partagé sa carrière et son amour avec chacun. un seul d’entre eux – je veux dire, honnêtement, toute cette situation est nulle – Vous priez pour la famille tout au long de ce processus afin qu’elle se sente réconfortée et soutienne du mieux qu’elle peut – Ça fait mal, en tant que père, de savoir le trou qu’il ne peut pas à remplir, et, évidemment, pour Gigi aussi – je sais que toute la famille NBA et le monde entier ont vraiment le dos.

Curry a déclaré à LaForce qu’il «idolâtrait» Bryant sur le terrain quand il grandissait.

C’est l’une des parties les plus difficiles de la semaine, alors que j’arrivais dans le jeu, c’était un gars que nous idolâtrions – imitant ses mouvements sur le terrain et chaque fois qu’il était à la télévision, vous vouliez regarder et vous enfermer dans ce qu’il était faire – il a toujours été une question de grandeur et vous l’appréciez tellement.

Curry et les Warriors auront la chance d’honorer Bryant au Chase Center à leur retour à San Francisco le 8 février pour accueillir les Lakers de Los Angeles.

.