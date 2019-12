Les Hawks d'Atlanta ne devraient pas être un problème pour les Brooklyn Nets

Ce n'est pas parce que les Atlanta Hawks ne devraient pas être un problème pour les Nets qu'ils ne peuvent pas l'être. Après tout, ils détenaient une avance après le premier trimestre de leur affrontement avec Brooklyn plus tôt en décembre.

Pourtant, il est vraiment difficile de trouver une raison pour laquelle les Hawks pourraient bouleverser samedi.

Seul Golden State (6-24) a un bilan pire que les Hawks (6-23), ce qui est uniquement dû au fait que les Warriors ont joué un match de plus.

Maintenant, les Hawks pourraient faire un peu mieux si John Collins était actif (suspension pour substance améliorant les performances), de sorte que le fardeau ne serait pas presque uniquement sur Trae Young. Mais ce n'est ni ici ni là pour Brooklyn.

Les Hawks ont le pire pourcentage de 3 points par équipe de la NBA (32%). Les Hawks ont une meilleure position en termes de pourcentage de buts sur le terrain, mais ils sont toujours dans le tiers inférieur (n ° 21) dans cette catégorie également.

Autrement dit, «bon» n'est pas un mot que l'on utiliserait pour décrire les Hawks. Young est une machine à marquer et peut donner à Spencer Dinwiddie des ajustements tout au long de la nuit, mais il est assez clair d'après le record d'Atlanta que le meneur de deuxième année ne peut pas le faire seul.

Même si Young met sur pied une performance magistrale – comme il l'a fait contre Brooklyn le 4 décembre – et l'un de ses coéquipiers a un match de 20 points – ce que Cam Reddish a fait (25) le 4 décembre – Atlanta ne va pas arrêter les Nets infraction.

Mais, ce sont des jeux comme ceux-ci où une équipe favorisée peut tout savoir en entrant dans le jeu et en commençant lentement. Avec les Nets épuisés encore plus après la blessure de David Nwaba, ils ne peuvent pas rouler tôt.

Des affrontements comme ceux-ci sont ceux où Rodions Kurucs, Dzanan Musa et Theo Pinson devraient chacun avoir la chance d'enregistrer plus de 12 minutes. C'est sur les entrées et les réserves clés pour amener Brooklyn à ce point le plus tôt possible. Ce serait également pour l'amélioration des principaux contributeurs. Ils pourraient utiliser un peu de repos. Prendre une avance sismique dans le match de samedi permettra à Kenny Atkinson de donner à Dinwiddie et à sa compagnie exactement ce dont ils ont besoin.

(tagsToTranslate) analyse (t) opinion (t) atlanta hawks (t) john collins (t) spencer dinwiddie (t) trae young