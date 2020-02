Les Hawks de Trae Young profitent des absences de Doncic et Porzingis pour battre les Mavs

Atlanta Hawks Il a remporté ce jour sa 17e victoire de la saison régulière. Il l’a atteint contre Dallas Mavericks par Luka Doncic et Kristaps Porzingis, bien qu’aucune des deux stars de la franchise texane n’ait contesté le match. Le résultat, 111-107.

Malgré le grand match de Trae Young (25 points, 6 rebonds et 10 passes décisives), le MVP du duel était John Collins, qui en l’absence de Porzingis a dominé la zone: 35 points et 17 rebonds. Dans les Mavs, Tim Hardaway Jr (33 points, 4 rebonds et 5 passes) et Seth Curry (22 points, 6 rebonds et 5 passes) ont été les meilleurs.

C’EST NOTRE ALL-STAR pic.twitter.com/1CD6X10rTL

– Atlanta Hawks (@ATLHawks) 23 février 2020

