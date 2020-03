Les Hawks hésitent à payer John Collins

Malgré le fait qu’actuellement Atlanta Hawks Ils sont l’équipe avec le plus d’espace salarial dans toute la NBA, ce ne sera pas éternel. Les renouvellements de tous les jeunes talents qu’ils auront auront lieu plus tôt que tard et le premier nom qui doit convenir de leur continuité (ou non) avec l’ensemble de la Géorgie est John Collins.

L’attaquant de puissance, qui a été suspendu plus tôt dans la saison pour abus de substances, a parlé à Chris Kirschner de The Athletic et interrogé sur son éventuel renouvellement avec les Hawks, qui devrait se produire en 2021, il a déclaré: “Je pense que je suis un demandeur d’une prolongation de contrat pour le maximum. Si je termine cette saison avec une moyenne de 20 points et 10 rebonds, les autres joueurs qui ont été dans la fourchette 20-10 sont des joueurs maximum »

J’ai parlé avec John Collins de tout, de la frustration d’être en reconstruction, de ce qu’il a appris de sa suspension, du manque d’appels répugnants qu’il reçoit, de Capela, de la défense et de ses prochaines négociations de prolongation de contrat.

Il y a beaucoup de bonnes citations ici.https: //t.co/MzKwdH7bd9 pic.twitter.com/bqRJ4HBZYy

– Chris Kirschner (@ChrisKirschner) 10 mars 2020

De plus, le produit du Wake Forest College s’est terminé en disant que je pense que je suis dans la conversation (sur le maximum) et je pense que je mérite d’être renouvelé pour cette raison. Ce sera alors aux Hawks de décider et d’équilibrer tout. » L’agence libre 2021 promettant beaucoup, il est normal que Collins mentionne le terme quadrature, car si les Hawks deviennent une bonne équipe, ils auraient de la place pour signer jusqu’à deux étoiles au maximum.

Il convient également de rappeler qu’avec les signatures de Clint Capela et Dewayne Dedmon, le jeu intérieur des Hawks a déjà plusieurs contrats à long terme. Il reste à voir s’ils décident d’investir l’argent dans Collins ou s’ils parient sur le renforcement d’autres domaines pour entourer Trae Young et être en mesure de concourir pour les éliminatoires.

.