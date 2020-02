Les Hawks ont acquis Clint Capela dans un accord de quatre équipes; ce que cela signifie pour le présent et l’avenir d’Atlanta – The Athletic

Les Hawks ont débarqué leur centre. Dans un accord de quatre équipes, Atlanta a acquis Clint Capela et Nene de Houston pour Evan Turner, le choix de première ronde protégé par la loterie qu’il possède de Brooklyn et un choix de deuxième ronde de 2024.

Le commerce complet de quatre équipes est Houston recevant Robert Covington, Jordan Bell et un choix de deuxième ronde; Le Minnesota reçoit Turner, Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Jarred Vanderbilt et le choix de première ronde de Brooklyn; et Denver recevant Gerald Green, Keita Bates-Diop, Shabazz Napier, Noah Vonleh et le choix de première ronde de Houston. Il convient de noter que les Hawks devront renoncer à un joueur pour que cet accord soit officiel car ils ont actuellement 16 joueurs. Le candidat évident est Chandler Parsons, qui est en Californie en train de se remettre de ses blessures subies dans un accident de voiture. Treveon Graham est également une possibilité.

Depuis plus d’un mois maintenant, les Hawks sont impliqués dans plusieurs conversations commerciales autour de la position centrale, de …

.