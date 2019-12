Les Hawks «ont discuté» de Steven Adams comme cible commerciale potentielle

Jusqu'à présent, les choses ont été assez calmes sur le front commercial depuis la levée des restrictions sur les agents libres au cours de l'été le 15 décembre.

Mais cela ne signifie pas que des discussions n'ont pas eu lieu dans les front-office de la ligue.

Oklahoma City a fait savoir que Chris Paul, Danilo Gallinari et Steven Adams étaient disponibles pour être échangés. Jusqu'à présent, Paul n'a suscité aucun intérêt, mais Adams a apparemment attiré l'attention d'une équipe de l'Est.

Selon Chris Kirschner de The Athletic, le directeur général des Hawks, Travis Schlenk, "a déclaré aux détenteurs d'abonnements que l'équipe devra aborder la position centrale dans les mois à venir". Pour ce faire, l'un des joueurs d'Atlanta a les yeux rivés sur le grand homme d'Oklahoma City, Steven Adams.

Selon The Athletic’s Shams Charania, Oklahoma City est prête à accepter les salaires plus élevés que les équipes veulent déplacer, y compris les offres à long terme. Steven Thunder est l'un de ces joueurs qui pourraient être traités avant la date limite, et c'est quelqu'un qui a été discuté par les Hawks, selon une source au sein de l'organisation.

Un échange pour Adams serait attrayant pour les Hawks, car Adams devrait gagner 27 millions de dollars avant de devenir un agent libre en 2021, ce qui, comme l'a noté Kirschner, "n'aurait pas d'impact sur les Hawks pendant ce qui pourrait être une classe d'agence libre chargée".

Cela étant dit, pour abandonner Adams, Sam Presti voudrait certainement quelque chose d'important en retour.

Si Atlanta voulait avancer dans un accord pour Adams, Kirschner pense que le joueur avec lequel les Hawks seraient le plus susceptibles de se séparer serait Chandler Parsons, "parce que les salaires correspondraient."

Parsons gagne 25 millions de dollars cette année et atteindra le libre arbitre cet été.

Atlanta a un choix de première ronde au repêchage de la NBA 2020, mais ne vous excitez pas trop, Kirschner ne pense pas que les Hawks seraient prêts à s'en séparer à moins qu'il ne leur obtienne une véritable star de la NBA en retour.

.