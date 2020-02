Les Hawks présentent aux Nets plus qu’un match très gagnant

Même avec tout le désarroi à Cleveland et le chaos constant des voisins des Brooklyn Nets au Madison Square Garden, les Hawks d’Atlanta entrent toujours dans le match de vendredi en tant que dernière équipe de la Conférence Est.

Maintenant, ils ont battu les Dallas Mavericks et le Miami Heat récemment, donc ils ont de la vie. Mais c’est toujours un jeu que les Nets devraient gagner – surtout si Trae Young est exclu (douteux en raison d’une maladie).

En fait, c’est un incontournable pour les Nets à ce stade.

Le Orlando Magic mordille dans les talons de Brooklyn depuis la huitième place de la conférence, et les Nets ont le Heat à Miami et les Celtics à Boston après ce voyage à Atlanta. Généralement, ce sont deux matchs difficiles. Avec la façon dont les Nets ont lutté récemment, la chaleur et les Celtics vont être encore plus difficiles.

C’est pourquoi les Nets ont non seulement besoin de gagner ce soir pour casser leur patin, ils doivent revenir sur la même page, collectivement. Le match de vendredi ne peut pas être une bataille jusqu’à la fin. Brooklyn a besoin d’une réinitialisation. Les Hawks peuvent fournir exactement cela.

Et si Brooklyn ne le fait pas vendredi, ils pourraient regarder un autre long dérapage. Le match des Nets contre Atlanta peut donner le ton pour le début de mars à Brooklyn, donc ce n’est pas un match à prendre à la légère – même si les Nets sont allés 3 contre 3 contre les Hawks cette saison.

