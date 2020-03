Les hommes blancs ne peuvent pas sauter l’anniversaire: vous vous souvenez du costume de Russ / Collison?

Il y a dix-huit ans aujourd’hui, White Men Can’t Jump est sorti. Il est à ce jour l’un des meilleurs films de basket-ball à avoir jamais frappé l’écran.

Avec Wesley Snipes et Woody Harrelson, le film sur une paire de joueurs de street ball Sidney Deane et Billy Hoyle, qui utilisent la couleur de peau de Hoyle (Harrelson) et un tir fluide pour bousculer les adversaires.

En 2017, le meneur du Thunder d’Oklahoma City et Russell Westbrook et le centre Nick Collison ont recréé les costumes emblématiques des années 90.

Westbrook a sous-titré la photo, accroupie à côté de Collison, avec «This White Men CAN jump»

On ne sait toujours pas si Collison peut réellement entendre Jimi Hendrix, ou s’il l’écoute.

Les deux ont également impliqué leurs femmes dans les costumes.

On dirait qu’ils ont suivi les conseils de Sidney Deane et écouté les femmes.

Avec ça, joyeux anniversaire à l’un des grands films de sport.

Et de bons souvenirs du temps passé par Westbrook et Collison avec l’organisation.

.