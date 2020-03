Les Hornets de Willy Hernangómez battent la petite balle de Houston

Charlotte Hornets a été imposé ce dernier jour de la NBA pour Houston Rockets de la «petite balle». La franchise de Caroline du Nord s’est imposée à celle du Texas pour un résultat de 99-108, ce qui lui permet de continuer à rêver de la possibilité d’atteindre les playoffs.

Cette victoire place les Hornets à la 10e position de la Conférence de l’Est avec un record de 22 victoires et 41 défaites. Ahead, Washington Wizards (23-39) et Orlando Magic et Brooklyn Nets (28-35 et 28-34, respectivement). Ces deux derniers sont ceux qui marquent la zone des séries éliminatoires. Une bonne descente de Charlotte et un ralentissement de l’une de ces deux équipes, et les possibilités seront énormes.

Concernant la réunion, le MVP a été Terry Rozier. L’ancien joueur des Boston Celtics a marqué 24 points, 3 rebonds et 6 passes décisives. En tant que deuxième épée, Devonte ‘Graham a exercé, qui a obtenu 23 points et 6 rebonds.

Willy Hernangómez a encore profité de plusieurs minutes de jeu (18). Le pivot espagnol s’est senti très à l’aise avec la stratégie de la «petite balle» des Rockets, et a réussi à rattraper 11 rebonds. Cependant, il n’a pas été très actif offensivement et n’est resté qu’à 3 points avec deux tentatives de tir sur le terrain.

Les Rockets incluent James Harden en l’absence de Russell Westbrook. ‘La Barba’ a encore offert le niveau du début de saison, et a réalisé un triple double avec 30 points, 10 rebonds et 14 passes décisives. Robert Covington, 25 points et 6 rebonds. Jeff Green, 20 points et 8 rebonds du banc.

