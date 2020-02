Les Houston Rockets annoncent leur première soirée annuelle de fierté le 2 avril

Vendredi, les Houston Rockets ont annoncé leur première soirée Pride Night pour le match du 2 avril contre Golden State, qui se tiendra en alliance avec la Chambre de commerce LGBT du Grand Houston.

Selon le magazine OutSmart de Houston, les Warriors sont devenus la première équipe NBA à organiser une nuit de fierté au cours de la saison 2017-18.

Selon l’annonce officielle, les activités et événements prévus incluent:

Réception privée d’avant-match en partenariat avec la Chambre de commerce LGBT du Grand Houston, avec Rick Welts, membre du Basketball Hall of Fame et président des Golden State Warriors

Avant la fête de lancement devant le Toyota Center avec des performances en direct sur la scène Budweiser

Activation de la communauté du hall avec le Montrose Centre

Éléments du jeu tels que First Shot pour la charité, l’hymne national et la performance à la mi-temps des membres de la communauté LGBT

Selon les Rockets, d’autres activités pour l’événement seront annoncées dans les prochaines semaines. De plus, une collection spéciale de produits «H-Town» Pride Night sera disponible dans la boutique de l’équipe Toyota Center, avec un t-shirt spécialisé Pride déjà en vente.

“L’adoption de l’inclusivité est une chose à laquelle notre équipe croit fermement”, a déclaré Tad Brown, PDG de Rockets, au magazine OutSmart.

«Il est de notre responsabilité de célébrer tous les membres de notre communauté, y compris les fans LGBTQ», a ajouté Brown, qui a cité le «soutien écrasant» du propriétaire Tilman Fertitta. «Pride Night offrira une expérience qui montrera à quel point nous les soutenons et les apprécions.»

Les autres équipes de la NBA qui ont organisé une soirée de fierté comprennent les Warriors, les Los Angeles Lakers, les New York Knicks, les Boston Celtics, les Milwaukee Bucks, les Phoenix Suns, les Los Angeles Clippers et le Miami Heat.

“Rick nous racontera son parcours pour devenir le premier cadre sportif professionnel ouvertement gay”, a déclaré Brown au magazine OutSmart. «Il montrera aux fans comment embrasser leur propre chemin et nous en apprendra davantage sur la façon de soutenir la communauté LGBTQ.»

Brown a ajouté que Pride Night deviendra un événement annuel pour aller de l’avant afin de montrer son soutien à la communauté LGBTQ.

Les billets pour l’événement du 2 avril sont disponibles sur le site Web du Toyota Center.

.