Les Houston Rockets sont allés sur le Smallball et ça pourrait marcher

Les Houston Rockets ont officiellement poussé le smallball à l’extrême… et ça a marché. Ils ont remporté six de leurs huit derniers matchs depuis le centre commercial Clint Capela, et ils sont désormais le quatrième favori à remporter le titre NBA (10-1 cotes à PointsBet).

Leur grande expérience, qui pourrait bien être le dernier all-in restant dans le sac de trucs de GM Daryl Morey, subira un autre gros test samedi contre une équipe des Celtics de Boston qui est tout aussi torride (11-2 le mois dernier).

Le jeu récent de Houston est-il vraiment durable et, plus important encore, cette version des Rockets est-elle vraiment un candidat au titre? Les gourous de la NBA Rob Perez et Matt Moore s’imprègnent.

ROB PEREZ: «Vous savez quel type de plan n’échoue jamais? Pas d’idée. Pas de plan du tout. Tu sais pourquoi? Parce que la vie ne peut pas être planifiée. »

C’est ce que Ki-taek dit à son fils la nuit du déluge à Parasite. Battu par les pressions de la vie et l’inévitabilité de la disparition, le sentiment de défaite est impossible à ignorer. Par la suite, dans les moments les plus désespérés, il suggère que le meilleur plan d’action est de procéder sans planification, car la vie est souvent inattendue et l’improvisation est la seule méthode appropriée pour surmonter ces obstacles.

Bien que les disparités socio-économiques et le jeu de basket-ball varient considérablement en termes d’importance, je n’ai pu m’empêcher de faire des comparaisons à partir de cette citation avec Mike D’Antoni et les Houston Rockets. Ils n’étaient pas encore au point de rupture, mais juste après que le calendrier se soit tourné vers 2020, cette franchise semblait, à première vue, au bord de l’effondrement. Perdant quatre matchs de suite, dont trois sont rentrés chez eux de façon épuisant, Houston a chuté au classement de la Conférence Ouest.

Les Rockets ont liquidé tous leurs actifs, y compris plusieurs années de choix de première ronde, pour retourner Chris Paul pour Russell Westbrook. À un moment donné en décembre, Westbrook avait effectué 152 des 381 tentatives de placement au cours de la saison (39,8%), égalant son pourcentage de tirs le plus bas en carrière de sa saison recrue de 2009.

La principale source de cette inefficacité provient de la ligne des 3 points, où à ce même moment, il a converti 21,5% de ses tentatives, 0,6% de moins que son plus bas en carrière en 2010. Si James Harden n’allait pas se produire au niveau de Wilt Chamberlain , c’était juste comme s’il n’y avait aucun moyen que cette équipe puisse battre quiconque en séries éliminatoires quatre fois sur sept.

Mais c’est là que tout a changé.

Depuis le 18 janvier, en 13 matchs joués, Westbrook n’a tenté que 22 tirs à trois points. Au début de cette taille d’échantillon, il y a eu une période de cinq matchs au cours de laquelle il a tiré un grand total de deux 3 et a quand même réussi à obtenir une moyenne de 34,4 points par match. Il a été tout simplement sensationnel et, surtout, efficace.

Le front-office est intervenu et a commencé à dessiner des cartes chance Monopoly d’anciens swingers – signant DeMarre Carroll, Jeff Green. Ils ont échangé leur seul centre qui a un score d’endurance NBA 2K supérieur à 12 et l’a transformé en Robert Covington, ajoutant encore plus d’options 3-D à une liste déjà noyée en eux.

Sans aucune connaissance des discussions internes tenues par le front-office des Rockets, il était clair qu’ils pivotaient vers une version sans précédent de la guerre des petites balles. Le petit ballon n’est pas une idée originale par aucun effort d’imagination: D’Antoni a incubé ses débuts avec les équipes de Phoenix Suns ‘7 secondes ou moins’ et a ouvert la voie pour que les New York Knicks de Mike Woodson soient le patient zéro du “centre unique” avec quatre tireurs d’élite à 3 points et juste lancer “offensive.

La tristement célèbre “gamme de morts” des Golden State Warriors, chargée de hisser deux bannières de championnat sur les chevrons, comportait au centre un Draymond Green de 6 pieds 6 pouces. Tout a été fait avant et par D’Antoni en particulier, mais la mutation de cette souche est différente de tout ce que nous avons jamais vu. Il n’y a pas de style «à l’envers», comme on le voit avec le rythme et l’espace de Steve Kerr, l’attaque de la machine à mort. En seulement un mois, les Rockets ont transformé le jeu de basket-ball en une équation mathématique dominée par le volume, l’isolement, l’espace ouvert et l’exploitation des décalages.

Vous plaisantez si vous pensez que cette stratégie de jeu est ce que les Rockets voulaient lorsqu’ils ont fait le commerce à succès avec Oklahoma City cet été. C’était le dernier lancer de dés dans le casino NBA, sans plus de retraits en espèces ou d’avances disponibles. Et devine quoi? Ça a marché. Non pas parce que c’était une concoction méticuleuse brassée dans le donjon d’analyse de Daryl Morey pendant l’été, mais parce que parfois la meilleure façon de réussir en NBA est sans aucun plan.

Tim Warner / .. Sur la photo: James Harden et Russell Westbrook

MATT MOORE: Tout dans la NBA moderne est orienté périmètre, tout est pick and roll. La ligue a changé non seulement dans l’ensemble des compétences, mais aussi dans la philosophie et les principes fondamentaux.

Mais même dans ce cas, Houston parie qu’aucune équipe n’est équipée pour accomplir toutes les choses que vous devez faire pour gagner leur bataille mathématique de 2% à haut pourcentage sur le bord et un barrage de tentatives de 3 points. Pour ce faire, vous devez:

Avoir un joueur post-up qui peut exploiter sa défense de commutation non seulement comme une menace, mais de manière cohérente. Vous devez poster et tenter 20-25 tirs, et vous devez être en mesure de faire 15 de ces 25 tirs afin de suivre leur infraction.

Avoir un garde capable de faire passer cette entrée, une compétence qui s’est érodée au cours des 10 dernières années au point d’hilarité. Beaucoup de gardes luttent avec l’entrée de base des postes, et c’est avant de reconnaître les difficultés de nombreux grands pour sceller efficacement leur homme.

Soyez prêt à abandonner votre attaque typique, qui est principalement axée sur les gardes, générée par des pick-and-roll, et martelez constamment l’inadéquation. C’est un défi pour tout le monde. Personne ne veut admettre que sa meilleure façon de faire les choses n’est pas meilleure que l’autre équipe. Personne ne veut s’éloigner de «leur jeu». Et les gardes superstars ne veulent pas se tenir debout sur le périmètre pendant que leurs grosses tailles ne correspondent pas. La perturbation semble être une capitulation et risque de ne pas impliquer tout le monde.

La raison pour laquelle c’est probablement l’approche la plus efficace pour battre les Rockets est qu’elle sape tout le système sur lequel leur gambit de petite balle a été placé. Leur défense a été sensible toute la saison et n’est que 13e depuis l’ajout de Robert Covington. Si vous les frappez et rendez ce style de jeu intenable, ils n’ont pas d’alternative. Cela mine toute leur approche.

Cependant, très peu de centres peuvent réellement le faire, de manière cohérente, et les Rockets rendent la tâche difficile aux équipes.

Dans le clip ci-dessous, Enes Kanter essaie d’aller travailler sur PJ Tucker, mais Tucker est tout simplement trop fort et discipliné, forçant un fadeaway.

Encore une fois, avec Kanter, un gros post-up traditionnel, cette fois il prend Westbrook sur lui … mais les Rockets sont l’une des meilleures équipes de déviation de la ligue, et leur aide vient de mains actives.

Deandre Ayton n’a pas tiré à cause des coups de mains de Harden et de la défense d’aide par derrière.

Le rebondissement n’est pas non plus un gros avantage. Houston abandonne 13,7 points de seconde chance pour 100 possessions depuis l’échange, ce qui est légèrement au-dessus de leur marque pour toute la saison. Les équipes ne dominent pas les Rockets sur le verre de manière significative.

À moins que vous n’ayez un gros élite qui puisse frapper des tirs à faible distance mais pas directement sur la jante ET passer aux tireurs ouverts en sentant le double arriver, vous n’allez pas punir les Rockets pour le petit ballon. Maintenant, bien sûr, le seul gars qui correspond à cette catégorie est Nikola Jokic avec Denver. Les Rockets et Nuggets ont terminé leur série de la saison, donc nous ne saurons pas comment ce match se déroulera, mais c’est certainement celui à garder derrière la tête une fois que nous aurons une image plus claire du tirage au sort des séries éliminatoires.

L’autre véritable arme, évidemment, est LeBron James. Anthony Davis n’est pas une grande menace post-up et n’est pas non plus un grand passeur. James affiche son taux le plus élevé au cours des trois dernières saisons et peut travailler efficacement ces matchs s’il le souhaite.

Mais les calculs sont difficiles, même si vous trouvez des moyens de blesser Houston en défense. Houston a tellement d’espacement que les défenses sont constamment dans des positions impossibles.

Beaucoup de crédit a été accordé à Westbrook pour avoir «transporté» les Rockets dans le cadre du nouveau système, mais Harden fait toujours des ravages. Dans le clip ci-dessous, Harden obtient une assistance secondaire. Regardez combien d’attention est attirée sur lui, ce qui ouvre les choses:

Et encore une fois, l’attention que Harden mérite justifie une coupure à Westbrook pour tirer une faute:

Et si vous restez à la maison, Harden vous a sur une île:

Regardez combien d’espace les Rockets ont ici pour Eric Gordon, qui est capable de glisser dans l’espace alors que la défense s’effondre:

Le gros problème, sans jeu de mots, est que personne sur le périmètre ne peut vérifier Harden et Westbrook (et dans une moindre mesure, Eric Gordon). Ce manque de périmètre est acceptable contre la plupart des équipes… car la plupart des équipes ont un centre, donc le joueur qui le défend peut aider à protéger la jante. Houston ne se contente pas d’espacer le sol; c’est un espacement au coin à chaque fois.

La question que je continue de me poser à propos des Rockets: “Est-ce durable?” Et la réponse en saison régulière est absolument. Mais en séries éliminatoires, cela ne sera pas facile. Il y aura des doubles avec des rotations plus systématiques. Les blessures et les séquences de tir à froid affecteront les choses.

Si vous trouvez des moyens de les attaquer à l’intérieur, vous devez le faire à un taux durable de 55% ou mieux pour contrer leur tir. Si vous trouvez des moyens de gérer leur infraction, vous devez suivre l’autre extrémité.

Faire les deux va être un défi, et c’est pourquoi les Rockets sont absolument un candidat au titre (leur cote actuelle à PointsBet sont 10-1, quatrième meilleur de la ligue, derrière les Bucks, Clippers et Lakers). Mais pour vraiment avoir une chance de détrôner les Big 3, ils devront trouver la bonne série d’affrontements, et plus important encore, obtenir une version éliminatoire de James Harden et Russell Westbrook qui correspond à leurs exploits de la saison régulière.