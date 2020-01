Les intérêts commerciaux des Rockets dans Robert Covington se refroidiraient

Les Houston Rockets ne sont pas actuellement un soumissionnaire pour les services de l’attaquant des Minnesota Timberwolves, Robert Covington, selon un rapport publié vendredi par l’équipe de The Athletic’s beat beat Kelly Iko.

Le rapport d’Iko intervient un jour après que l’écrivain national de la NBA de l’athlétisme, Shams Charania, eut inscrit les Rockets comme prétendant au commerce.

Iko, cependant, semble avoir des informations différentes. Il écrit:

Robert Covington, par exemple, était un nom qui était lié à Houston depuis un certain temps maintenant, et Houston a montré un intérêt antérieur. Mais cet intérêt s’est refroidi depuis et Houston n’est pas actuellement un soumissionnaire pour ses services, selon un cadre connaissant la pensée des Rockets.

Connu pour sa défense, le Covington de 6 pieds 7 pouces affiche en moyenne 12,7 points (44,1% au tir, 35,5% sur trois points) et 5,7 rebonds en 28,7 minutes par match cette saison. Le joueur de 29 ans a signé au cours de la saison 2021-2022 à une moyenne annuelle d’un peu plus de 12 millions de dollars.

L’écart entre les deux rapports pourrait refléter les sources de l’information. Basé à Houston, l’article d’Iko cite le directeur général des Rockets Daryl Morey et inclut des informations de plusieurs joueurs de l’équipe.

L’article de Charania, d’autre part, a été écrit dans une perspective du Minnesota. Avec l’échéance du 6 février à près de trois semaines, il est tout à fait possible qu’un ou les deux rapports incluent une posture du front office de cette équipe – ce qui signifie qu’aucun des deux rapports n’est nécessairement faux.

Il est également possible, bien sûr, que les pourparlers soient dormants maintenant, mais pourraient être relancés à une date ultérieure si la pression de l’échéance imminente incite le Minnesota à baisser son prix demandé ou Houston à augmenter son offre. Charania a rapporté que les Timberwolves «devraient conduire une négociation difficile».

L’article de jeudi comprend des informations sur ce à quoi pourrait ressembler un échange Covington-Houston, les futures considérations de projet étant probablement les actifs commerciaux les plus lucratifs de Houston pour Covington ou tout autre joueur de la ligue qui deviendront disponibles à la date limite.

Iko rapporte que les Rockets “prévoient toujours d’être agressifs” sur le marché avant la date limite du jeudi 6 février, bien qu’il n’ait identifié aucune autre cible de joueur spécifique pour Morey et les Rockets.

.