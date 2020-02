Les Jaguars continuent de lancer des QB gagnants du Super Bowl – pour les autres équipes

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Chad Henne, n’a jamais vu le terrain dans le Super Bowl 54. Il n’était même pas actif pour le match, atterrissant à la place sur la liste des scratchs d’avant-match de l’équipe, Matt Moore remplaçant Patrick Mahomes.

Mais Henne est maintenant un champion du Super Bowl, ce qui est vrai de plusieurs anciens quart-arrière des Jaguars de Jacksonville. Il n’y a que 11 joueurs qui ont commencé plus de trois matchs pour la franchise – cinq ont remporté un Super Bowl:

Steve Beuerlein (champion du Super Bowl 27 comme remplaçant des Cowboys)

Blake Bortles

Mark Brunell (champion du Super Bowl 44 en tant que remplaçant des Saints)

Nick Foles (champion du Super Bowl 52 en tant que starter des Eagles)

Blaine Gabbert

David Garrard

Gris Quinn

Chad Henne (champion du Super Bowl 54 en tant que remplaçant des Chiefs)

Cody Kessler

Byron Leftwich (champion du Super Bowl 43 en tant que remplaçant des Steelers)

Gardner Minshew

Beuerlein et Foles ont tous deux obtenu leurs anneaux de championnat avant de rejoindre les Jaguars. Brunell, Henne et Leftwich l’ont tous fait après avoir quitté Jacksonville.

La liste n’inclut même pas Rob Johnson, un choix de quatrième ronde dans le premier repêchage des Jaguars en 1995. Il n’a fait qu’un seul départ en trois ans avec Jacksonville, avant de remporter un ring en tant que sauvegarde des Buccaneers dans 2003. Garrard et Gray sont les deux seuls anciens partants des Jaguars qui se sont retirés sans victoire au Super Bowl.

C’est un sacré record pour une franchise qui n’a jamais été dans un Super Bowl.

Quelle est la morale de l’histoire? Les équipes devraient aller chercher un ancien quart-arrière des Jaguars pour être leur remplaçant, bien sûr. Il y aura probablement quelques options sur le marché cette année.

Bortles est actuellement membre des Rams, qui étaient les champions de la NFC il y a un an et qui ont raté les séries éliminatoires en 2019 avec un dossier de 9-7. Il devrait sortir de l’agence libre en mars. Kessler est sur la liste des Patriots, mais on peut deviner à quoi ressemblera la salle du quart-arrière de cette équipe en 2020. Gabbert a terminé la saison 2019 sur la réserve blessée des Buccaneers et devrait devenir agent libre également.

Il y a aussi Minshew, bien que ce serait choquant s’il menait les Jaguars à une victoire au Super Bowl de sitôt. Jacksonville n’a pas exactement une liste prête à prétendre à un titre en 2020. Et ce n’est pas ainsi que cela fonctionne, de toute façon. Minshew peut gagner une bague après avoir échappé à Jacksonville et enfilé un nouvel uniforme.

D’ici là, chaque équipe devrait envisager de poursuivre Bortles, Kessler ou Gabbert pendant l’intersaison. Avoir un ancien quart-arrière des Jaguars comme remplaçant est évidemment une formule gagnante.