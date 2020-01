Les jeux avec le meilleur score des Lakers en photos

Kobe Bryant est sans aucun doute l’un des joueurs les plus populaires de l’histoire de la NBA.

Il a mélangé athlétisme, habileté, mise en scène et travail acharné au cours d’une brillante carrière de 20 saisons au cours de laquelle il a aidé les Lakers de Los Angeles à remporter cinq championnats. Il a été 18 fois membre de la NBA All-Star, double MVP Finals NBP et double champion de la ligue. Il se classe quatrième dans l’histoire de la NBA avec 33 643 points.

Avec cet ensemble phénoménal de travail et de superstar en toile de fond, la récente nouvelle de sa mort dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, était choquante et tragique. Gianna Bryant, l’une des filles de Kobe, faisait également partie des neuf victimes décédées dans l’accident.

Alors que le monde du sport essaie de traiter le dépassement intempestif de Kobe, c’est aussi l’occasion de réfléchir sur sa grandeur athlétique.

L’un des marqueurs les plus doués de l’histoire de la NBA, Bryant a marqué 50 points ou plus dans un match 26 fois, dont une fois en séries éliminatoires. Dans cet esprit, LeBron Wire salue une autre légende des Lakers avec un regard pictural sur les matchs les plus marquants de la carrière NBA de Kobe Bryant:

50 points contre Sonics – 15 avril 2007

LAKERS 109, SONICS 98, à Los Angeles: 18 sur 25 FG; 3 sur 6 sur 3 pointeurs; 11 sur 13 pi.

© Noah Graham / NBAE via .

50 points contre Clippers – 12 avril 2007

CLIPPERS 118, LAKERS 110, à Los Angeles: 17 sur 33 FG; 1 sur 4 sur 3 pointeurs; 15 sur 15 pi.

© Noah Graham / NBAE via .)

50 points contre les Hornets – 23 mars 2007

LAKERS 111, HORNETS 105, à la Nouvelle-Orléans: 16 sur 29 FG; 2 sur 5 sur 3 pointeurs; 16 pieds sur 16.

© Gregory Shamus / NBAE via .

50 points contre les Timberwolves – 18 mars 2007

LAKERS 109, TIMBERWOLVES 102, à Los Angeles: 17 sur 35 FG; 4 sur 9 sur 3 pointeurs; 12 pieds sur 14.

© Andrew D. Bernstein / NBAE via .

50 points contre Suns (match éliminatoire) – 4 mai 2006

SUNS 126, LAKERS 118 (OT), à Los Angeles: 20 sur 35 FG; 5 sur 8 sur 3 pointeurs; 5 pi sur 6 pi.

© Noah Graham / NBAE via .)

50 points contre Trail Blazers – 14 avril 2006

LAKERS 110, TRAIL BLAZERS 99, à Los Angeles: 17 sur 28 FG; 5 sur 10 sur 3 pointeurs; 11 pieds sur 14.

© Noah Graham / NBAE via .)

50 points contre Clippers – 7 janvier 2006

LAKERS 112, CLIPPERS 109, à Los Angeles: 17 sur 41 FG; 7 sur 15 sur 3 pointeurs; 9 pieds sur 10.

© Lisa Blumenfeld / .

51 points contre les Soleils – 7 avril 2006

SUNS 107, LAKERS 96, à Phoenix: 19 sur 33 FG; 5 sur 11 sur 3 pointeurs; 8 pieds sur 10.

© Barry Gossage / NBAE via .)

51 points contre Kings – 19 janvier 2006

KINGS 118, LAKERS 109 (OT), à Sacramento: 17 sur 35 FG; 4 sur 12 sur 3 pointeurs; 13 pieds sur 13.

© Rocky Widner / NBAE via .

51 points contre Nuggets – 12 février 2003

LAKERS 113, NUGGETS 102, à Denver: 15 sur 28 FG; 3 sur 8 sur 3 pointeurs; 18 pieds sur 20.

© Garrett Ellwood / NBAE via .

51 points contre Warriors – 6 décembre 2000

WARRIORS 125, LAKERS 122 (OT), à Oakland: 18 sur 35 FG; 2 sur 7 sur 3 pointeurs; 13 pieds sur 13.

© Tom Hauck / .

52 points contre Mavericks – 2 mars 2008

LAKERS 108, MAVERICKS 104 (OT), à Los Angeles: 15 sur 27 FG; 2 sur 3 sur 3 pointeurs; 20 pieds sur 27.

© Andrew D. Bernstein / NBAE via .

52 points contre Jazz – 30 novembre 2006

LAKERS 132, JAZZ 102, à Los Angeles: 19 sur 26 FG; 2 sur 3 sur 3 pointeurs; 12 pieds sur 15.

© Noah Graham / NBAE via .)

52 points contre Rockets – 18 février 2003

LAKERS 106, ROCKETS 99 (2OT), à Los Angeles: 19-sur-38 FG; 3 sur 9 sur 3 pointeurs; 11 pieds sur 11.

© Jed Jacobsohn / .

53 points contre Grizzlies – 28 mars 2008

GRIZZLIES 114, LAKERS 111, à Los Angeles: 19 sur 37 FG; 9 sur 17 sur 3 pointeurs; 6 sur 7 pi.

© Andrew D. Bernstein / NBAE via .

53 points contre Rockets – 30 mars 2007

ROCKETS 107, LAKERS 104 (OT), à Los Angeles: 19 sur 44 FG; 3 sur 9 sur 3 pointeurs; 12 pieds sur 14.

© Lisa Blumenfeld / .

53 points contre les Rockets – 15 décembre 2006

LAKERS 112, ROCKETS 101 (2OT), à Los Angeles: 17 sur 38 FG; 5 sur 8 sur 3 pointeurs; 14 pieds sur 16 pieds.

© Noah Graham / NBAE via .

55 points contre Wizards – 28 mars 2003

LAKERS 108, WIZARDS 94, à Los Angeles: 15 sur 29 FG; 9 sur 13 sur 3 pointeurs; 16 sur 18 pi.

© Andrew D. Bernstein / NBAE via .

56 points contre Grizzlies – 14 janvier 2002

LAKERS 120, GRIZZLIES 81, à Los Angeles: 21 sur 34 FG; 3 sur 6 sur 3 pointeurs; 11 sur 12 pi.

© Andrew D. Bernstein / NBAE via .

58 points contre les Bobcats – 29 décembre 2006

BOBCATS 133, LAKERS 124 (3OT), à Charlotte: 22 sur 45 FG; 4 sur 11 sur 3 pointeurs; 10 pieds sur 12.

© Kent Smith / NBAE via .)

60 points contre Jazz – 13 avril 2016

LAKERS 101, JAZZ 96, à Los Angeles: 22 sur 50 FG; 6 sur 21 sur 3 pointeurs; 10 sur 12 sur FT.

© Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports

60 points contre Grizzlies – 22 mars 2007

LAKERS 121, GRIZZLIES 119, à Memphis: 20 sur 37 FG; 3 sur 7 sur 3 pointeurs; 17 sur 18 pi.

© Joe Murphy / NBAE via .

61 points contre Knicks – 2 février 2009

LAKERS 126, KNICKS 117, à New York: 19 sur 31 FG; 3 sur 6 sur 3 pointeurs; 20 pieds sur 20.

© Nathaniel S. Butler / NBAE via .

62 points contre Mavericks (en trois quarts) – 20 décembre 2005

LAKERS 112, MAVERICKS 90, à Los Angeles: 18 sur 31 FG; 4 sur 10 sur 3 pointeurs; 22 pieds sur 25.

© Noah Graham / NBAE via .)

65 points contre Trail Blazers – 16 mars 2007

LAKERS 116, TRAIL BLAZERS 111 (OT), à Los Angeles: 23 sur 39 FG; 8 sur 12 sur 3 pointeurs; 11 sur 12 pi.

© Andrew D. Bernstein / NBAE via .

81 points contre les Raptors – 22 janvier 2006

LAKERS 122, RAPTORS 104, à Los Angeles: 28 sur 46 FG; 7 sur 13 sur 3 pointeurs; 18 pieds sur 20.

© Noah Graham / NBAE via .

© Jeffrey Bottari / NBAE via .

© Noah Graham / NBAE via .

