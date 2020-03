Les Jeux olympiques de Tokyo ne peuvent pas avoir lieu “à ce stade”, exhorte le Premier ministre japonais

Le Comité international olympique n’a pas encore décidé de reporter ou d’annuler les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo en raison de la pandémie de coronavirus, mais il devient de plus en plus clair qu’une décision devra être prise le plus tôt possible.

Jusque-là, le CIO a tenu à vouloir attendre fin avril avant de décider si les matchs devaient être annulés, reportés ou déplacés. Cependant, la vitesse à laquelle la pandémie s’est intensifiée peut obliger le comité à agir plus rapidement.

Les détails sont flous à l’heure actuelle, mais les rapports indiquent que le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré aux députés: «Si on me demande si nous pouvons organiser les Jeux olympiques à ce stade, je dois dire que le monde n’est pas une telle condition. ” Le gouvernement japonais n’a pas encore pris de position officielle, bien que plusieurs nations aient déjà pris des mesures elles-mêmes, quelles que soient les décisions du Japon et du CIO.

Dimanche soir, le Canada a annoncé qu’il n’enverrait pas d’athlètes aux Jeux de 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. L’Australie aurait également déclaré aux athlètes quelque chose de similaire, indiquant que les jeux seront probablement retardés et se dérouleront éventuellement à l’été 2021. Il convient de noter que ces deux décisions ont été prises sans prise de position officielle du CIO. Pour l’instant, le CIO continue officiellement d’attendre et de voir, se donnant apparemment un délai de quatre semaines pour prendre une décision, qui viendrait le 22 avril.

À l’heure actuelle, il semble impossible d’imaginer qu’un événement sportif international à grande échelle soit possible ou approprié, compte tenu du climat mondial. Il n’y a pas si longtemps, les gens pensaient que les jeux pourraient être déplacés, suggérant avec nostalgie que les États-Unis ont l’infrastructure en place pour intervenir et héberger si nécessaire. La pandémie a progressé si rapidement aux États-Unis au cours du dernier mois que cette suggestion semble maintenant ridicule.

Le report des jeux implique bien plus que de simplement dire aux athlètes d’attendre, ce qui explique probablement pourquoi le CIO prend son temps. Les athlètes se préparent depuis des années à être prêts à concourir à l’été 2020, avec un report potentiel annulant leur programme d’entraînement. De plus, il y a des problèmes avec les droits de diffusion, la disponibilité des bénévoles et les nombreuses perturbations de la vie professionnelle quotidienne qui accompagnent les Jeux olympiques, et peuvent être difficiles à améliorer après la fermeture généralisée des services et des entreprises en raison du coronavirus.

De plus, il est difficile de savoir comment le CIO s’adaptera à un calendrier olympique en constante évolution. Pendant des décennies, les jeux ont fonctionné selon un calendrier de deux ans et de quatre ans qui voit les jeux olympiques d’été et d’hiver s’échanger. On ne sait pas si une modification temporaire des jeux de 2020 aurait un effet d’entraînement qui pourrait modifier définitivement le calendrier des jeux.

C’est une période fluide, mais il devient de plus en plus clair que les Jeux olympiques de 2020 ne se dérouleront pas normalement, quelle que soit la décision finale du CIO.