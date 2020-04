Les Jeux olympiques d’été de 2020 reprogrammés pour juillet 2021 en raison d’un coronavirus

Pour la première fois dans l’histoire de l’événement, les Jeux olympiques d’été de 2020 – initialement prévus pour juillet – seront reportés près d’un an plus tard à juillet 2021.

Cette date a été confirmée après que le CIO a reporté les jeux indéfiniment la semaine dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Les Jeux olympiques se joignent à toutes les grandes ligues sportives du monde pour annuler ou suspendre temporairement les opérations à la suite du virus. La NBA a été suspendue spécifiquement pendant près de trois semaines, la ligue annonçant l’interruption le 11 mars. Le plan initial devait être suspendu pour 30 jours, mais il est désormais clair que cela peut durer jusqu’à la fin mai ou même juin avant les matchs.

Les organisateurs des jeux de cette année ont donné une date officielle pour la cérémonie d’ouverture en juillet 2021, selon ESPN:

Les organisateurs de Tokyo ont déclaré lundi que la cérémonie d’ouverture aurait lieu le 23 juillet 2021 – presque exactement un an après le début des jeux.

Le CIO avait le choix entre le printemps ou l’été, mais a opté pour ce dernier pour deux raisons principales:

“Ces nouvelles dates donnent aux autorités sanitaires et à tous ceux qui sont impliqués dans l’organisation des Jeux le maximum de temps pour faire face au paysage en constante évolution et aux perturbations causées par la pandémie de COVID-19”, a déclaré le CIO. «Les nouvelles dates… ont également l’avantage supplémentaire que toute perturbation que le report entraînera sur le calendrier sportif international peut être réduite au minimum, dans l’intérêt des athlètes et des FI.»

Selon le calendrier standard de la NBA, les joueurs devraient être en mesure d’assister aux Jeux olympiques d’été de 2021 de la même manière qu’ils auraient pu le faire pour 2020. Cependant, le hiatus prolongé peut amener la NBA à mettre en œuvre un changement d’horaire permanent qui commence la nouvelle saison en Décembre et joue jusqu’en juillet ou août.

Si ce changement se produit pour la saison NBA 2020-21, alors les joueurs qui ont fait les séries éliminatoires ne pourront peut-être pas jouer aux Jeux olympiques. Bien que la ligue surveille de près cette situation et soit consciente de ces implications, elle peut toujours décider que c’est la bonne voie à suivre.

Si les joueurs qui sont dans les séries éliminatoires ne peuvent plus aller aux Jeux olympiques, cela changerait radicalement le basket-ball pendant l’été. Non seulement les États-Unis manqueraient gravement de talent, mais d’autres équipes nationales qui comptent sur les joueurs de la NBA pour réussir pourraient également perdre.