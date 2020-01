Les Jeux Olympiques interdisent les manifestations. Cela rend les manifestations plus nécessaires

Avant les Jeux de Tokyo 2020, le Comité international olympique a publié ses lignes directrices sur les types de manifestations que les athlètes seront autorisés à mener au Japon. Alors que les athlètes peuvent exprimer des opinions politiques sur leurs comptes sur les réseaux sociaux ou lors de sessions médiatiques, il leur est interdit de faire des gestes de la main ou de s’agenouiller lorsqu’ils sont sur le podium, dans le village olympique, ou de participer aux cérémonies d’ouverture et de clôture. Le raisonnement que le CIO a donné pour l’interdiction est qu’il estime que les Jeux Olympiques, et les sports en général, devraient être apolitiques:

«C’est un principe fondamental que le sport soit neutre et doit être distinct des interférences politiques, religieuses ou de tout autre type d’ingérence.»

Cette déclaration est si manifestement fausse qu’il vaut mieux la voir comme une tentative nue de protéger le profit qu’elle est plutôt que comme un véritable sentiment. Après tout, il y a deux ans à peine, le président du CIO, Thomas Bach, a fait valoir son point de vue politique en déclarant que la candidature conjointe aux Jeux olympiques de 2032 par la Corée du Nord et la Corée du Sud était «une étape supplémentaire montrant comment le sport peut à nouveau contribution à la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde. »

La déclaration de Bach marie clairement les Jeux olympiques avec la politique. Sa position est que le sport ne devrait être politique que de manière à laquelle lui et le CIO sont à l’aise – c’est-à-dire de manière qui leur soit bénéfique, soit financièrement, soit pour la réputation du CIO. Bach et le CIO semblent plus qu’heureux, par exemple, d’utiliser l’argent des contribuables pour aider à jouer à leurs jeux.

Il est important de souligner l’hypocrisie du CIO en interdisant certaines manifestations, même si, en vérité, cela ne me pose pas trop de problème. L’interdiction est lâche, mais elle crée également l’environnement idéal pour que des manifestations de fond aient lieu.

Les manifestations, par nature, sont censées perturber. Une organisation comme le CIO – qui a l’habitude de faire des affaires avec des entités et des individus corrompus, politiques ou non, et qui privilégie les profits à l’excellence sportive – va naturellement être contre tout ce qui met en danger son argent. Toute protestation avec laquelle ils seraient d’accord se révélerait probablement, en quelque sorte, à leur avantage.

L’interdiction du CIO montre que le comité a peur de perdre le contrôle. Qu’il craint que certaines manifestations ne compromettent sa position et ses relations financières, arrachant le placage d’un monde heureux et uni que les jeux tentent de vendre. Un monde où le sport est censé remplacer le monde politique en dehors de celui-ci. Il est important de défier ce mythe dans un monde qui essaie de renforcer le statu quo et de nier ses vrais problèmes.

En réduisant l’espace pour les manifestations et en essayant de créer un monde d’évasion, l’interdiction du CIO permet en fait une dissidence significative. Des protestations existent pour réveiller le monde de sa rêverie collective et le ramener dans la réalité, où la vie des gens est affectée par des choses que les Jeux olympiques ignorent consciencieusement à moins que cela leur convienne. Le CIO essaie d’endormir son public et j’espère que de nombreux athlètes comprennent que cela rend leurs protestations plus nécessaires que jamais.

Après tout, une manifestation que les autorités approuvent n’est pas du tout une manifestation.