Les jeux Rockets 2020 à revoir tandis que le NBA League Pass est gratuit

Avec la NBA annonçant que son produit League Pass est gratuit et ouvert au public jusqu’au 22 avril au moins, une archive complète de jeux de la saison 2019-2020 a été mise à la disposition des fans.

La dernière promotion est conçue pour compléter les mesures de distanciation physique accrues dans le monde entier – toutes visant à ralentir la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), ce qui a incité la ligue à suspendre indéfiniment sa saison 2019-2020 le 11 mars.

Les fans peuvent profiter de l’offre gratuite en se connectant à leur compte NBA via NBA.com ou l’application NBA sur iPhone, iPad, Apple TV, appareils mobiles et tablettes Android, Android TV, Amazon Fire TV, Roku, Xbox One, PlayStation 4 et d’autres appareils pris en charge.

Les matchs de la saison 2019-2020 actuelle sont accessibles en triant le calendrier sur la page Scores NBA.com.

Plus tôt cette semaine, nous avons mis en évidence cinq matchs de la partie 2019 du calendrier à revoir. Maintenant, nous présentons cinq meilleurs matchs de la période du 1er janvier 2020 au hiatus de la saison du 11 mars.

